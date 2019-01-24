"Ростов" объявил о переходе Попова

Как уже сообщал"СЭ", "Ростов" заключил контракт с полузащитником Ивелином Поповым, который в этом месяце покинул "Спартак". Соглашение рассчитано на 2,5 года.

По информации "СЭ", годовой доход футболиста может достигать миллиона евро с учетом бонусов.

Напомним, ранее в "Ростов" перешел Роман Еременко, который также в этом месяце расторг контракт со "Спартаком".