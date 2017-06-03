Роман Широков: "Если поступит предложение из премьер-лиги, я его рассмотрю"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что не согласится на подписание контракта с командой низшей лиги. По его словам, предложение от клуба премьер-лиги будет рассмотрено.
– Если вам поступит предложение от "Арарата", возобновите карьеру?
– Я свой выбор уже сделал.
– Значит, в качестве профессионального футболиста мы вас больше не увидим?
– Игроком второй лиги вряд ли.
– А если более высокий уровень?
– Если поступит приглашение из высшей, то рассмотрю. (Сергей АСТАХОВ)
Хряк
К бомжам иди. Там все юмористы, начиная от строительства Арены и кончая любителем селфи )))
07:51
изсибири
Никита Симонян: "ЕСЛИ ПОСТУПИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ, Я ЕГО РАССМОТРЮ" )
07:43
waleriy
Куда ты лезешь? Такой футбол в твоем исполнении не интересен. Видать бабло поистратил или бабы помогли поистратить.
07:10