06:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роман Широков: "Если поступит предложение из премьер-лиги, я его рассмотрю"

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что не согласится на подписание контракта с командой низшей лиги. По его словам, предложение от клуба премьер-лиги будет рассмотрено.

– Если вам поступит предложение от "Арарата", возобновите карьеру?

– Я свой выбор уже сделал.

– Значит, в качестве профессионального футболиста мы вас больше не увидим?

– Игроком второй лиги вряд ли.

– А если более высокий уровень?

– Если поступит приглашение из высшей, то рассмотрю. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Романа Широкова

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Хряк

К бомжам иди. Там все юмористы, начиная от строительства Арены и кончая любителем селфи )))

07:51

изсибири

Никита Симонян: "ЕСЛИ ПОСТУПИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ, Я ЕГО РАССМОТРЮ" )

07:43

waleriy

Куда ты лезешь? Такой футбол в твоем исполнении не интересен. Видать бабло поистратил или бабы помогли поистратить.

07:10