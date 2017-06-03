Роман Широков: "Если поступит предложение из премьер-лиги, я его рассмотрю"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что не согласится на подписание контракта с командой низшей лиги. По его словам, предложение от клуба премьер-лиги будет рассмотрено.

– Если вам поступит предложение от "Арарата", возобновите карьеру?

– Я свой выбор уже сделал.

– Значит, в качестве профессионального футболиста мы вас больше не увидим?

– Игроком второй лиги вряд ли.

– А если более высокий уровень?

– Если поступит приглашение из высшей, то рассмотрю. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Романа Широкова