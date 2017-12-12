23:05 12 декабря | Футбол — РФПЛ

Роман Орещук: "Лучшие времена у "Динамо" впереди, и надеюсь, что они будут связаны Ташаевым"


Футбольный агент, бывший менеджер "Динамо" Роман Орещук высказал мнение, что полузащитник столичной команды Александра Ташаева регулярно прогрессирует. По информации "СЭ", хавбеком интересуется "Спартак". Нынешний контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до 31 мая 2018 года.

– В чем козыри Ташаева?

– Во-первых, скорость. Во-вторых, спортивная наглость, объем работы, неплохое мышление. Он не боится идти в обводку. Да, порой принимает неверные решение. Но это приходит с опытом, не страшно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А Саша пытается, видно, что прибавляет, исправляет свои огрехи.

– У кого он способен выиграть конкуренцию в "Спартаке"?

– Я не хочу обсуждать это. Пока он игрок основы "Динамо". Надеюсь, что ничего не поменяется. На месте клуба я бы постарался оставить Ташаева. Думаю, стороны найдут общий язык. Не надо футболисту никуда дергаться. Лучшие времена у "Динамо" впереди, надеюсь, они будут связаны, в том числе, и с Александром. Когда-то бело-голубых все равно прорвет. Рассчитываю, что очень скоро. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Орещука //
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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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