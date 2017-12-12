Алексей Смертин: "С 1 декабря Ташаев может определять свое карьерное будущее самостоятельно"

Исполнительный директор "Динамо" Алексей Смертин подчеркнул, что с 1 декабря полузащитник команды Александр Ташаев "может определять свое карьерное будущее совершенно самостоятельно". Нынешний контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до 31 мая 2018 года. По информации "СЭ", хавбеком интересуется "Спартак".

– С 1 декабря Александр Ташаев может определять свое карьерное будущее совершенно самостоятельно и подписывать контракты с любым клубом, – сказал Смертин. – Конечно, "Динамо" рассчитывает на воспитанника своей академии, заинтересовано в нем и видит его перспективы, в том числе и как члена сборной российской команды. Болельщики "Динамо" тоже, думаю, смогли бы оценить преданность Александра бело-голубым цветам. (Сергей ЕГОРОВ)

"Спартак" нацелился на Ташаева //

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