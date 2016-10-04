Роман Бабаев: "Стадион ЦСКА уникальный, аналогов нет"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что новый стадион клуба построен по аналогии с английскими, но является уникальным. Арену ввели в эксплуатацию в сентябре этого года, первый официальный матч состоялся 10 сентября - армейцы разгромили "Терек" (3:0).

- Наш стадион уникальный, аналогов нет, - цитирует СБК Бабаева. - Более того, если поставить перед собой такую цель, то можно попасть в Книгу рекордов Гиннесса в качестве спортивного сооружения с наибольшим количеством офисной недвижимости, ведь наши башни являются неотъемлемыми частями единого многофункционального комплекса.

Если же говорить о спортивной составляющей, за аналоги брались английские арены: максимально близкое расположение поля к трибунам, четкая прямоугольная форма без каких-либо беговых дорожек. Многие из тех, кто побывал на стадионе в процессе строительства и сдачи его в эксплуатацию, обратили внимание на то, что атмосфера, даже без наличия пока еще зрителей и футболистов, впечатляющая. Дух захватывает от ощущения того, что являешься чуть ли не участником события. Очень надеюсь: это станет фишкой нашего стадиона, помимо архитектурной уникальности.