"Рома" постарается приобрести Промеса, если не подпишет Махреза

Форвард "Спартака" Квинси Промес этим летом может перебраться в чемпионат Италии, сообщает Il Messaggero. По информации издания, "Рома" готова вступить в переговоры с чемпионами России по 25-летнему голландцу.
Тем не менее, приоритетным вариантом для римского клуба остается полузащитник "Лестера" Рияд Махрез. Если же не удастся договориться по игроку сборной Алжира, тогда "Рома" переключится на Промеса. Действующий контракт голландца со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.
В текущем сезоне Промес, выступающий за красно-белых с 2014 года, сыграл в 6 матчах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.
Romka3101
баламошка///Дык,и я не о себя. Я о клубе...На розе всё нагляднее проявляются тёмные пятна,а AS Roma не привыкать )
02:14
баламошка
igogohruhru Сейчас конечно не уйдет. Когда ему еще привидется в ЛЧ сыграть? Спартак же вроде уже в групповой стадии в этом году. Да еще и сеянный? Вот зимой/////////А чего зимой? Мы до мая будем шорох наводить в ЛЧ)
02:09
igogohruhru
Сейчас конечно не уйдет. Когда ему еще привидется в ЛЧ сыграть? Спартак же вроде уже в групповой стадии в этом году. Да еще и сеянный? Вот зимой
01:57
Sergey_msk
60 Лямов не меньше, вот наш ответ!))
01:44
баламошка
Romka3101 баламошка...Чёрная роза-эмблема печали//////////Рома, я не про тебя))
01:40
Romka3101
баламошка...Чёрная роза-эмблема печали
01:36
баламошка
Мх, ща. А по лбу ..ем им не надо?! Рома себя в зеркало видела?! Не для неё наша роза цвела!
01:27
yaroslav11v
Автомойки - прошлый век! Джереми Кларксон заявил о революционном методе защиты автомобиля от грязи, воды и царапин , его слова http://klarcson.blogspot.com Работает идеально! Одного нанесения хватает до года! Моему автомобилю уже 7 лет, а выглядит кaк новый! Доволен,как слон!
01:26