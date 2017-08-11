"Рома" постарается приобрести Промеса, если не подпишет Махреза

Форвард "Спартака" Квинси Промес этим летом может перебраться в чемпионат Италии, сообщает Il Messaggero. По информации издания, "Рома" готова вступить в переговоры с чемпионами России по 25-летнему голландцу.

Тем не менее, приоритетным вариантом для римского клуба остается полузащитник "Лестера" Рияд Махрез. Если же не удастся договориться по игроку сборной Алжира, тогда "Рома" переключится на Промеса. Действующий контракт голландца со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне Промес, выступающий за красно-белых с 2014 года, сыграл в 6 матчах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.