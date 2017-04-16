Ролан Гусев: "Если бы Траоре нужен был ЦСКА, его бы оставили"

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев после матча армейцев с "Ростовом" (0:0) выразил мнение, что сегодняшние нападающие московской команды сильнее ивуарийца Ласина Траоре. По его словам, клуб бы оставил форварда, если бы нуждался в нем.

– Как вам вышедший на замену Чалов?

– Сыграл активно. Был у него момент, когда, наверное, ему следовало подсказать, что он один в штрафной площади. Можно было принять мяч на грудь, развернуться и пробить. А в целом смотрелся неплохо. Видно, что у парня хорошие задатки. Думаю, он будет прогрессировать.

– Траоре в этом сезоне во всех турнирах забил за армейцев шесть голов. Кто знает, может, он все-таки останется лучшим бомбардиром команды?

– Ну… Начнем с того, что Траоре забил во всех турнирах. А нынешние нападающие играют только в чемпионате России. Как-то сложно сравнивать. Если бы Траоре нужен был ЦСКА, его бы оставили. На мой взгляд, те нападающие, которые сейчас есть в команде, сильнее ивуарийца. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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