Роберто Манчини: "Зенит" не до конца укомплектован"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил уверенность в том, что команда преодолеет непростой период. Специалист, объясняя неудачные результаты питерцев, посетовал на плотность календаря.

– Перед началом сезона "Зенит" сильно изменился: некоторые футболисты покинули клуб, и пришло много новичков, – сказал в эфире программы "Все на матч" Манчини. – Учитывая этот факт, мы хорошо провели первую часть сезона. "Зенит" играл в двух турнирах параллельно – в чемпионате России и Лиги Европы, и это сильно повлияло на команду. В четверг мы проводим матч еврокубка, а в воскресенье играем в премьер-лиге, и оба матча имеют важное значение. Поэтому случившееся с нами в последнее время – это нормально. При этом я отмечу наши успехи в Лиге Европы, где мы раньше всех остальных команд вышли в плей-офф. Это большой успех.

Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно. Но мы выберемся из этой ситуации. Проблема в том, что нельзя играть одним и тем же составом и в четверг, и в воскресенье. Летом мы не до конца укомплектовались. В последние дни трансферного окна нам не удалось купить двух-трех игроков, которые помогли бы варьировать состав и выступать достойно. Этими игроками должны были стать россияне.

Я не психолог, а опытный тренер, который знает, как действовать в сложных ситуациях. Игра "Зенита" будет улучшаться, а результат придет.