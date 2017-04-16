Роберт Евдокимов: "У Кержакова травма. Ему предстоит медобследование"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после победы над "Тереком" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России рассказал, что пропустивший эту встречу вратарь Михаил Кержаков получил травму. Он отметил, что футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование, которое позволит определить характер повреждения. Напомним, что Кержаков выступает за "Оренбург" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел пять матчей, пропустил шесть голов.

– У Кержакова травма. После углубленного медицинского обследования станет ясен характер повреждения, – сказал Евдокимов на пресс-конференции. (Сергей АСТАХОВ)