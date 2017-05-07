Роберт Евдокимов: "Еще с "КАМАЗом" обыгрывал "Краснодар"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 27-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0) отметил, что команда хорошо изучила соперника. Специалист выделил поддержку руководства и болельщиков.

– Матч получился тяжелым, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Евдокимов. – "Краснодар" очень силен в атаке, но мы хорошо изучили соперника. "Оренбург" исторически хорошо с ним играет. Обыгрывал эту команду еще в "КАМАЗе", и в чемпионате вничью сыграли. Мы хорошо подготовились. Была сумасшедшая самоотдача, и помогли болельщики, для которых мы и играем.

Несмотря на то что мы идем в нижней части турнирной таблицы, нас поддерживают как болельщики, так и руководители. А я поддерживаю своих подопечных. Все вместе мы движемся к заветной цели - остаться в премьер-лиге.

Трансляция матча "Оренбург" – "Краснодар"