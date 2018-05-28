РФС не стал рассматривать заявления трех тренеров "Рубина" о взыскании компенсации с клуба

Палата по разрешению споров РФС оставила без рассмотрения заявления бывших тренеров "Рубина" Рауля Руиса Гонсалеса, Серхио Наварро и Александре Пальяреса о взыскании с казанского клуба денежной компенсации за расторжение контрактов, сообщается на сайте РФС.

На заседании палаты, которое прошло сегодня, было принято решение оставить заявления испанских тренеров без рассматроения. Причиной стала одна из статей регламент РФС, по которому жалоба может не рассматриваться, если с момента спорных событий прошло более двух лет.

Напомним, испанские специалисты вошли в тренерский штаб "Рубина" по приглашению Курбана Бердыева: Руис - в 2009, Наварро и Пальярес - в 2011. Однако после ухода Бердыева в 2013 году казанцы расторгли соглашения с испанцами.