21:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Тереку" важно было победить в психологическом плане"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после победы в матче 9-го тура над "Оренбургом" (2:1) отметил, что он доволен результатом, но не игрой. Он добавил, что важно было победить для улучшения психологической обстановки в команде.

– Результатом мы довольны, но нельзя было доводить до пропущенного гола в свои ворота, – сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". – В таком матче можно было играть "на ноль". Мы часто выходили в контратаки, но не доводили их до конца. Хорошо, что получилось забить второй мяч. "Тереку" есть над чем работать. Сегодня было важно победить в психологическом плане. Наши футболисты допускают все ошибки от волнения, я сказал об этом ребятам во время перерыва.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/247688/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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