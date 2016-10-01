Рашид Рахимов: "Тереку" важно было победить в психологическом плане"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после победы в матче 9-го тура над "Оренбургом" (2:1) отметил, что он доволен результатом, но не игрой. Он добавил, что важно было победить для улучшения психологической обстановки в команде.

– Результатом мы довольны, но нельзя было доводить до пропущенного гола в свои ворота, – сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". – В таком матче можно было играть "на ноль". Мы часто выходили в контратаки, но не доводили их до конца. Хорошо, что получилось забить второй мяч. "Тереку" есть над чем работать. Сегодня было важно победить в психологическом плане. Наши футболисты допускают все ошибки от волнения, я сказал об этом ребятам во время перерыва.