Ракицкий в шаге от перехода в "Зенит"

"СЭ" - об условиях возможной сделки по переходу в клуб из Петербурга защитника "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

Со стороны "Зенита" трансфер лоббируют член тренерского штаба Анатолий Тимощук и главный тренер Сергей Семак.

Приобретение 29-летнего футболиста может обойтись сине-бело-голубым в серьезную сумму - по нашим данным, "Шахтер" намерен получить 14 миллионов евро, премия за заключение контракта составит около 5 миллионов евро, а зарплата игрока - 2,5 миллиона евро.

В случае подписания длительного договора общие расходы на Ракицкого составят более 20 миллионов евро. (Сергей Егоров)

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