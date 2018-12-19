Прядкин будет и.о. президента РФС до отчетно-выборной конференции

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин будет исполняющим обязанности президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчетно-выборный конференции РФС на 22 февраля 2019 года. До 12 февраля предусмотрено выдвижение кандидатов на пост главы РФС. До этого момента исполняющим обязанности президента РФС будет глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В среду стало известно, что Виталий Мутко покидает пост президента РФС. (Андрей Сизякин)

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Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!