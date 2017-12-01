Промес не сыграет с "Арсеналом"

Форвард "Спартака" Квинси Промес не сыграет с тульским "Арсеналом" в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня, 1 декабря.

В числе футболистов, которые приехали в Тулу, болельщики красно-белых не обнаружили голландского нападающего. По всей видимости, лидеру столичной команды либо дали отдохнуть перед игрой Лиги чемпионов с "Ливерпулем", либо у него есть небольшие проблемы со здоровьем. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, помимо игры в Туле "Спартаку" до конца календарного года предстоит провести два матча - с "Ливерпулем" (6 декабря) и с ЦСКА (10 декабря).

Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"