Президент "Оренбурга" – о внедрении ВАР за счет клубов РПЛ: "На хорошее дело деньги найдутся. Готовы платить"

Президент "Оренбурга" Владимир Гнездилов прокомментировал "СЭ" решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.

– Вы за ВАР? – вопрос Гнездилову.

– Да, конечно. Считаю, что уже назрело это решение и необходимо внедрять систему. У нас 12 ноября было совещание в премьер-лиге и все главные тренеры проголосовали единогласно, чтобы видеоповторы были. Хотя решение вопроса стоит денег.

– Ваш клуб готов платить за ВАР?

– Пока не ясно, сколько это стоит. Но на хорошее дело деньги найдутся. Мы готовы платить.

– Как остальные члены РПЛ восприняли инициативу РФС?

– Чтобы понять кто потянет, а кто – нет, нужно, чтобы была оглашена сумма. Тогда можно предметно на эту тему говорить. Думаю, в ближайшее время все будет понятно. Считаю, что это дело времени и ВАР у нас будет. Пора уже. (Арман Мкртчян)