Президент "Анжи": "Спартак" привыкает, что ему помогают"

Президент "Анжи" Осман Кадиев после матча со "Спартаком" (2:2) в 11-м туре чемпионата России отметил, что арбитр встречи назначил натянутый пенальти в ворота его команды. Руководитель считает, что не нужно судить таким образом.

– Что радоваться?.. Почти победа? Победа – это 2:1, – сказал Кадиев. – Нам нужны очки. Что ж, это футбол. Какая разница, что это "Спартак". "Спартак", "Зенит"... Три очка есть три очка.

– К судейству есть вопросы? Первый гол "Спартак" забил с сомнительного пенальти.

– "Спартак" не нуждается в помощи судей. Пенальти натянутый, и вне игры не было, когда судья поднял флажок. А "Спартак" привыкает, что ему помогают. Это мое субъективное мнение. Не надо так судить. А так хороший матч. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //

"Анжи": "А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?" //

Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака"