Президент "Анжи": "Спартак" привыкает, что ему помогают"

Президент "Анжи" Осман Кадиев после матча со "Спартаком" (2:2) в 11-м туре чемпионата России отметил, что арбитр встречи назначил натянутый пенальти в ворота его команды. Руководитель считает, что не нужно судить таким образом.
– Что радоваться?.. Почти победа? Победа – это 2:1, – сказал Кадиев. – Нам нужны очки. Что ж, это футбол. Какая разница, что это "Спартак". "Спартак", "Зенит"... Три очка есть три очка.
– К судейству есть вопросы? Первый гол "Спартак" забил с сомнительного пенальти.
– "Спартак" не нуждается в помощи судей. Пенальти натянутый, и вне игры не было, когда судья поднял флажок. А "Спартак" привыкает, что ему помогают. Это мое субъективное мнение. Не надо так судить. А так хороший матч. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи" //
"Анжи": "А дал бы судья такой пенальти в ворота "Спартака"?" //
Мешков назначил "странный" пенальти в пользу "Спартака"
Tribunal Z
Вопреки - === ЧТО ТЫ НЕСЁШЬ? Ты чего ел на ужин, а может курнул чего?
21:34
Вопреки
А все потому, что Вы и подобные Вам, после таких позорных матчей, с ангажированным арбитражом в первом тайме, молчите в тряпочку и не просите своих руководителей областей и республик жаловаться на МУТКО в Москву.. в Кремль и Правительство. Но если глава РФС не хочет, что бы в России был честный футбол и главенствующей была спортивная составляющая, а не кабинетные договоренности, то пора уже Главам регионов (Губернаторам) выходить на Президента Страны Путина В.В. и ставить вопрос об отстранении нынешнего босса российского футбола !!! В Москве и Питере региональные команды просто убивают и НИКОМУ в Стране нет до этого дела... Разве можно при таком беспределе в нашем футболе, доверять Стране проводить мировой мундиаль, скажите мне и болельщикам регионов ??? Стыдоба !!! Одно и то же каждый год - ДОСТАЛИ
21:31
armspartak
кто нибудь скажет , что счет сравняли после выдуманного фола? Там фол был в другую сторону. А почему свистнул Мешков сорвав переспективную атаку за якобы игру рукой у Ещенко ?
21:29
merniloskut
Мешков сегодня судил исключительно в пользу Анжы. Спартаковцев всю игру били по ногам и локтями по остальным местам. Два пенальти не были поставлены, хотя первый на Самедове наичистейший, а второй на итальянце 50/50, но если его сбили, то какая симуляция и какая карточка?
21:26