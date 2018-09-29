Правильно ли засчитан первый гол Панюкова? Мнение президента "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу первого гола его команды в матче 9-го тура РПЛ с "Арсеналом" (2:1) на 63-й минуте.

После игры между клубами возник спор в Твиттере по поводу того, правильно ли арбитры не зафиксировали офсайд в том моменте: екатеринбуржцы в своем официальном аккаунте поделились с туляками ссылкой на электронную версию "Правил футбола для "чайников" и попросили за это не благодарить.

- Есть судьи, которые решают, засчитывать гол или нет. Сегодня он был признан верным, - сказал Иванов. - Мне зачем обсуждать решения арбитров? Это не моя ипостась. (Арман Мкртчян)