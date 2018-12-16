Пост на странице Кокорина: его сторонников призывают идти к зданию суда

На странице нападающего "Зенита" Александра Кокорина в Инстаграме появился пост, призывающий всех сочувствующих футболисту прийти к зданию Московского городского суда, где 18 декабря будет слушаться аппеляция на продление ареста 27-летнему спортсмену.

- 18 декабря в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день для ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им, как воздух, необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 у Московского городского суда, - сообщается в официальном Инстаграме Кокорина.

Напомним, Кокорин и вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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