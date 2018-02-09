Попов переходит в "Рубин" на правах аренды

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов с большой долей вероятности переходит в "Рубин". Клубы практически достигли договоренности о трансфере на правах аренды.
По информации "СЭ", условия сделки следующие: бесплатная аренда на полгода без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты платит "Спартак". Игрок, по всей видимости, едет на третий сбор уже в составе "Рубина".
В текущем сезоне 30-летний Попов провел 21 матч во всех клубных турнирах за красно-белых и отдал одну передачу.
Нефилим
Даже Зенит Дзюбу выгоднее пристроил...
22:25
vasilyemarov
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
22:21
passerby
Ну это все таки лучше, чем игроку не проходящему в заявку платить полную зарплату - это возможность для Попова играть в футбол, а не сидеть на трибуне, в конце концов ничего плохого Спартаку он не сделал, правда и хорошего не очень много...
21:37
zoolord
Очень жаль таки. Конфликт с карерой скорее всего. У кареры шанс реабилитироваться только чемпионство.
21:09
гаттузо туп
inspire///Так если че,контракт на таких роскошных условиях с ним и Мовсиком заключали с подачи Челоянца,которого уже и след простыл.)Так что уже не узнаем,о чем тогда думали.)
19:44
inspire
бесплатная аренда на полгода без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты платит "Спартак" ============= мозг отказывается понимать разумность этой сделки ... тем самым Спам признает, что Попов оставшись в клубе отработает лишь 1/3 своей з/платы и сразу возникает вопрос - о чем думали те кто подписывал с ним контракт 2,5 года назад?
19:34
shpasic
лучший футболист Болгарии всё-таки.
19:20
karlikf1
О, вот это хорошая новость! Вот этот игрок реально усилит лучший клуб мира, наш Рубин. Вот это одобряю.
19:15
Коновалл
Бред какой-то. Какое в ж... право выкупа? Он уже свободный агент. Контракт истекает летом этого года. И еще 2/3 зп платить за это? Это не бизнес. Это чушь.
19:13
Фили
какой то прям подарок рубину,надо было в локомотив тогда уж,чтобы он там им развалил все,потом вернулся бы и ему и премию и медаль золотую)
18:58
onlywhitespartak
5 баллов по 1000 бальной системе )) ни купить не продать никого не могут , вон гинер уже который раз фокус проворачивает как цыгане с собакой , за то у нас профессионалы работают !
18:20
Излучение Гаврилова-Черенкова
В моменте, когда Спартак забил Севилье в гостях, Попов сыграл как Марадона в матче на ЧМ-1990 против Бразилии в моменте, когда Каниджа забил победный гол. Очень талантливый игрок, но частенько передерживает мяч.
17:48
гаттузо туп
Это прям не условия,а какой-то"атракцион не виданной щедрости" мы рубиновым устроили.Не исключаю,что это так сказать скрытая часть сделки по кому-нить из рубиновых к нам с след.сезоне.Того же Наби к примеру.
17:35
Jean4
Внезапно.
17:19
marsey
и зачем спартаку за треть зарплаты отдавать игрока рубину? :) чушь какая-то
17:17
shpasic
с такой статистикой мог бы и в Барселону перейти.
17:16