Попов переходит в "Рубин" на правах аренды

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов с большой долей вероятности переходит в "Рубин". Клубы практически достигли договоренности о трансфере на правах аренды.

По информации "СЭ", условия сделки следующие: бесплатная аренда на полгода без права выкупа, при этом 2/3 зарплаты платит "Спартак". Игрок, по всей видимости, едет на третий сбор уже в составе "Рубина".

В текущем сезоне 30-летний Попов провел 21 матч во всех клубных турнирах за красно-белых и отдал одну передачу.

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