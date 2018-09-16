Петр Авен: "У "Спартака" все плохо"

Известный бизнесмен и болельщик "Спартака" Петр Авен после поражения красно-белых в домашнем матче 7-го тура чемпионата России от "Ахмата" (1:2) заявил, что у московской команды нет совершенно никакой игры.

– Все плохо, – сказал Авен. – Это большая системная проблема. Если кардинальных изменений в игре не будет, то все так и останется. И ПАОК, и сегодняшний матч показывают, что проблемы глубокие. Не видели ни игры, ни правильного настроя.

– Чья вина?

– Не знаю, кого винить, но что-то не так.

– Кого можете положительно выделить?

– Здорово, что появляются молодые. Они стараются. Выделяется Ломовицкий замечательный и Рассказов. Но игры совершенно никакой нет. Полное отсутствие осмысленных действий.

– Это вина тренерского штаба?

– Не хочу комментировать. Ругать никого не буду. (Ярослав Сусов)

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