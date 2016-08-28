23:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Тяжело победить, если не забиваешь первым такой команде как "Спартак"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба после матча 5-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2) не собирается говорить, что лимит на легионеров виноват в поражении. По словам специалиста, сложно побеждать большой клуб, если не открываешь счет первым.

- В первые 15 минут "Анжи" был активен и имел возможности забить, - сказал Врба в эфире телеканала "Наш футбол". - После этого у нас были еще шансы. Естественно, тяжело рассчитывать на успех, если не забиваешь первым такой команде как "Спартак".

Лимит? Да, он нам помешал. Но мы не намерены отговариваться. Нужно было реализовывать созданные голевые моменты.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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