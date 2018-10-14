Опубликовано видео задержания Тигиева. Он угрожал оператору

Телеграм-канал Mash опубликовал видео задержания защитника "Крыльев Советов" Георгия Тигиева. 23-летний игрок был задержан за вождение в нетрезвом состоянии.
- Я тебе сейчас телефон разобью твой! Что ты делаешь! - сказал Тигиев оператору.
Он также звонил кому-то из машины во время составления протокола.
14 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что игрок подозревается в употреблении амфетамина.
В текущем сезоне Тигиев провел один матч в Олимп-Кубке России и вышел в добавленное время в одной встрече премьер-лиги.
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