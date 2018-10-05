Олег Романцев: "Перевод Глушакова и Ещенко в дубль - не причина неудач "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что перевод Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в дубль нельзя назвать причиной неудач красно-белых.

– А перевод в дубль Глушакова и Ещенко мог стать поводом для игрового сбоя? Ведь после этого "Спартак" поиграл "Рапиду" и "Ростову".

– Я, как и многие, не знаю всех причин, давших повод Каррере на столь жесткое решение. Скажу лишь, что капитан, если он не травмирован, должен всегда выходить на поле в стартовом составе. Ведь он лидер, которому команда доверила руководить ею в игре и вести за собой. Глушаков из таких. Но решение тренера – закон. И этого никто не отменял. В свое время, будучи капитаном, я просил Бескова выпустить меня даже не совсем здоровым. И Константин Иванович понимал, почему я это делаю.

– Тем не менее, отказ от двух игроков основного состава, не всегда проходит безболезненно.

– Естественно это влечет за собой какие-то тактические перестановки, что может привести к нарушению игровых связей. Это, конечно, можно привязать к поражениям в матчах с австрийцами и ростовчанами. Но, скорее всего, природа этих неудач – в другом. Хотя в своем интервью ставший теперь капитаном Джикия назвал все случившееся с Глушаковым и Ещенко, "определенным ударом" для команды. (Александр Львов)

Полная версия интервью Олега Романцева скоро в "СЭ"