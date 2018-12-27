Олег Кононов: "Спартак" приложит все силы, чтобы 2019 год стал победным"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поздравил ветеранов красно-белых с новым годом на традиционной встрече в Академии имени Федора Черенкова, сообщает Твиттер московского клуба.

– Поздравляю заслуженных спартаковцев с Новым годом. Желаю им крепкого здоровья, а всем нам – единства, без которого не достичь результата. Наша команда приложит все силы, чтобы 2019 год стал для красно-белых победным. С наступающим! – приводит слова Кононова в Твиттере "Спартак".

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