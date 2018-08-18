Олег Фоменко: "Ари всегда особо настраивается на "Спартак"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко заявил, что нападающий "быков" Ари всегда особым образом настраивается на "Спартак". 32-летний бразилец выступал за красно-белых с 2010 по 2013 год.

- Ари всегда мотивирован на матчи со "Спартаком", - сказал Фоменко в эфире канала "Матч Премьер". - Это его бывшая команда - он особым образом настраивается на нее. Надеюсь, сегодня он проявит лучшие качества.

"Краснодар" - "Спартак": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн-трансляция - начало в 19.00 (время московское)