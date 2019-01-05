Новосельцев отправился на сбор "Ростова" в Турцию

По данным "СЭ", защитник Иван Новосельцев, вернувшийся из аренды в "Анжи", полетел на сбор "Ростова" в Турцию.

Именно в донской команде продолжит карьеру 27-летний игрок, права на которого принадлежат "Зениту". Официально об аренде клубы могут объявить после того, как с дончан снимут запрет на регистрацию новичков.

За "Ростов" Новосельцев уже играл в сезоне-2015/16.

В составе "Анжи" защитник провел 10 матчей премьер-лиги и отличился одним забитым мячом в ворота "Оренбурга". Кроме того, он сыграл в кубковой встрече с "Чайкой".