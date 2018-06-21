Нереальная форма "Енисея" на дебютный сезон в премьер-лиге. Фото

"Енисей" на своем официальном сайте представил концепт формы на следующий сезон. Дизайн комплекта довольно революционный, совершенно ни на что не похожий. Как отмечается, в основе концепта на будущий сезон – вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и "Енисей".
Основной комплект формы отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба. На гостевом варианте многократно изображена голова льва. Этот дизайн объясняется так: "Львы опасны и по одиночке, но когда их много, ни одна сила не способна устоять перед их напором".
Напомним, что "Енисей" по итогам сезона в ФНЛ и стыковых матчей с "Анжи" впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.
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