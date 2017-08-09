Наиль Измайлов: "Каррера просил Мусу и Бадштубера"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер красно-белых внес в свой шорт-лист экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусу и защитника Хольгера Бадштубера. Напомним, что Муса является игроком "Лестера", а немецкий футболист подписал контракт со "Штутгартом".
– И какие фамилии назвал Массимо?
– Среди названных впоследствии игроков были следующие: Тигиев, Петкович, Пашалич, Муса, Могилевец, Нойштедтер, Итурбе, Бадштубер, – сказал Измайлов. – Кого-то из них удалось приобрести – сегодня вы уже знаете, кого именно, кого-то по разным причинам – нет. Хотя клуб делал все возможное, чтобы выполнить все пожелания главного тренера, который привел команду к чемпионству и которому предстояло доказывать закономерность этого успеха в новом, то есть уже начавшемся сезоне. (Сергей ЕГОРОВ)
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Штутгарт
- Хольгер Бадштубер
- Роман Нойштедтер
- Ахмед Муса
- Павел Могилевец
- Наиль Измайлов
- Георгий Тигиев
- Марко Петкович
- Марио Пашалич
dima2001
Мусу еще возможно , но Бадштубер это надо совсем не адекватом быть чтоб его попросить , это нереальный трансфер.
18:20
bor_bor
Плохи дела. Пошла ответка на слова Карреры. Оперативненько.
18:17
Dzaga
Нормально так, 8 человек, видимо Кареру совсем состав не устраивает)
18:05
shpasic
мелко плавает. Петржела в своё время просил Гиггза и Ван Нистлроя.
18:05