Мирча Луческу: "Зениту" нужна свежая кровь"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу отметил, что сожалеет о потери ведущих игроков. Однако, по словам наставника, это поможет обновить клуб и выстроить командную игру, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Довольны ли вы летней трансферной кампанией в целом?

– Не знаю, чего ждали вы, а у нас есть команда, с которой я работаю и хочу добиваться хороших результатов. Говорил об этом в самом начале – надо со всеми познакомиться и только потом делать предложения по новичкам. Конечно, не ожидал, что потеряем двух ведущих игроков – Халка и Гарая. Когда я подписывал контракт, они еще были здесь, и я надеялся, что они у меня в составе. Но отказать Халку и Гараю было невозможно. Надо было соблюсти интересы клуба и в первую очередь самих игроков.

С другой стороны, уже не раз подчеркивал: не хочу, чтобы "Зенит" зависел от какого-то одного или другого игрока. Мы строим командную игру. Хотели купить сейчас еще двоих молодых игроков, которые дополнят наш состав. Не получилось. Надеюсь, это произойдет зимой, а может – следующим летом. В "Зените" прошел определенный 4-5 летний цикл, нужна свежая кровь. Все это понимают, будем делать определенные шаги. Но – внимательно, шаг за шагом. Чтобы результат от этого не страдал.