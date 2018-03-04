Михаил Галактионов: "Мы все едим один хлеб. Должно быть какое-то уважение друг к другу"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов прокомментировал эпизод в концовке матча 21-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:1). Тренер добавил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.

– Сложно что-то говорить. Игра как по качеству, так и по количеству созданных моментов должна была сложиться по-другому. Особенно во втором тайме. Но в итоге мы уступили. Упрекнуть своих футболистов мне не в чем, по качеству игры получился неплохой матч. Но итог неутешительный.

– Что случилось на 90-й минуте, в чем причина потасовки после гола?

– Причину вы все, наверное, видели. Наш игрок получил повреждение, все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, к партнерам, которые делают одно дело, едят один хлеб. К сожалению, принципы фейр-плей не у всех работают.

– Но ведь свистка в том эпизоде не последовало.

– Я не готов с вами дискутировать.

– Вы сказали, что у "Арсенала" было всего два подхода за игру. Вы считаете уместным так комментировать игру соперника?

– Мы поздравляем "Арсенал" с победой. Спасибо, до свидания. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)