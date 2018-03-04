Михаил Галактионов: "Мы все едим один хлеб. Должно быть какое-то уважение друг к другу"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов прокомментировал эпизод в концовке матча 21-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:1). Тренер добавил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.
– Сложно что-то говорить. Игра как по качеству, так и по количеству созданных моментов должна была сложиться по-другому. Особенно во втором тайме. Но в итоге мы уступили. Упрекнуть своих футболистов мне не в чем, по качеству игры получился неплохой матч. Но итог неутешительный.
– Что случилось на 90-й минуте, в чем причина потасовки после гола?
– Причину вы все, наверное, видели. Наш игрок получил повреждение, все остановились в надежде на то, что есть некое уважение друг к другу, к партнерам, которые делают одно дело, едят один хлеб. К сожалению, принципы фейр-плей не у всех работают.
– Но ведь свистка в том эпизоде не последовало.
– Я не готов с вами дискутировать.
– Вы сказали, что у "Арсенала" было всего два подхода за игру. Вы считаете уместным так комментировать игру соперника?
– Мы поздравляем "Арсенал" с победой. Спасибо, до свидания. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)
igogohruhru
Детский сад. И еще говорили Луческу плакал .
04:10
alex13b
Разнылся. Свой своего задел, какие вопросы к Арсеналу? Кто ломал Иванова? Если он спокойно выйдет в следующей игре, Галактионова нужно дисквалифицировать на 9 матчей.
02:52
pahom-17
не хлебом единым.....)))
02:22
letmebetomorrow
Вот когда в Грозном сами знаете кто перестанет орать в микрофон по ходу матча, тогда и поговорим об уважение и про то что все едят один хлеб.
01:01
pahom-17
играть надо до последнего это вдалбливают всегда и перевод стрелок говорит о том, что профукали момент, а потом начали искать оправдание...если бы не забили, то и ничего не было бы..а так свою оплошность пытаются притянуть к фейр -плей...
00:54
ilias67
Вся страна видела поступок комбарова, ради 3 очков клеймо на всю жизнь. Пипец какой мелочный...........
00:19
murzikov
Защитник грубо ошибся, врезал своему же) Раздули из ничего. Понятно, что обидно, но тут только на себя можно пенять)
00:15