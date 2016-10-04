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Матч "Зенит" – "Спартак" должен был судить другой арбитр

Матч "Зенита" и "Спартака" закончился скандалом. Фото Владислав ПЕТРОВСКИЙ
Матч "Зенита" и "Спартака" закончился скандалом. Фото Владислав ПЕТРОВСКИЙ
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По данным "СЭ", получившимся скандальным матч 9-го тура чемпионата России "Зенит""Спартак" (4:2) изначально должна была судить другая бригада арбитров. Во всяком случае, в качестве главного арбитра на эту игру рассматривался Виталий Мешков.

Дело в том, что Сергей Иванов в рамках 8-го тура 24 сентября обслуживал очень непростой матч ЦСКА"Краснодар" (1:1), в котором принял ряд спорных решений. В частности, не удалил полузащитника армейцев Понтуса Вернблума за грубый фол против Федора Смолова. Затем ростовчанин летал за рубеж на одну из игр юношеский лиги чемпионов.

Однако по каким-то причинам кандидатура Мешкова была отведена. Вместо него в Санкт-Петербург отправился Иванов. Александр Егоров, еще один рефери, который мог бы работать на игре в Северной столице, в минувшее воскресенье судил другой непростой матч – "Ростова" и ЦСКА. А Михаила Вилкова, возможно, придержали для других важных встреч – не исключено, ему доверят игру 10-го тура "Спартак" – "Ростов". (Александр БОБРОВ)

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