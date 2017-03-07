Матч "Томь" - "Амкар" перенесен из Томска в Пермь

Матч 20-го тура чемпионата России между "Томью" и "Амкаром" состоится не в Томске, а, вероятнее всего, в Перми, информирует официальный сайт томского клуба.

Такое решение было принято по итогам заседания комиссии РФПЛ по допуску полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием. Встреча пройдет 18 марта.

Напомним, что "Томь", также испытывающая серьезные финансовые проблемы, домашний матч 18-го тура против "Ростова" (0:6) проводила в Ростове-на-Дону.