10:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч "Томь" - "Амкар" перенесен из Томска в Пермь

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Матч 20-го тура чемпионата России между "Томью" и "Амкаром" состоится не в Томске, а, вероятнее всего, в Перми, информирует официальный сайт томского клуба.  

Такое решение было принято по итогам заседания комиссии РФПЛ по допуску полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием. Встреча пройдет 18 марта.

Напомним, что "Томь", также испытывающая серьезные финансовые проблемы, домашний матч 18-го тура против "Ростова" (0:6) проводила в Ростове-на-Дону.

Дополнительная информация

http://www.fctomtomsk.ru/ru/news/content/match-20-go-tura-rosgosstrakh-chempionata-rossii-tom-amkar-proidet-ne-v-tomske-2017-03-07

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