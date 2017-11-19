Матч "Спартак" - "Зенит" доверят Вилкову, "Спартак" - ЦСКА - Безбородову или Николаеву

По данным "СЭ", основным и, возможно, единственным кандидатом на судейство одной из главных игр чемпионата - 27 ноября между "Спартаком" и "Зенитом" - является нижегородец Михаил Вилков. В чемпионате-2017/18 он, напомним, судил матчи "Зенит" - "Спартак" (5:1), "Краснодар" - "Зенит" (0:2) и ЦСКА - "Зенит" (0:0).
А вот поединок 20-го тура между "Спартаком" и ЦСКА 10 декабря доверят петербуржцу Владиславу Безбородову или москвичу Алексею Николаеву. Столичный рефери пропустил 17-й тур из-за травмы - на игру "Арсенал" - "Рубин" вместо него назначили Владимира Сельдякова. Но повреждение незначительное, и в ближайшее время Николаев сможет возобновить судейство. (Александр БОБРОВ)
- Рубин
- Владислав Безбородов
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Михаил Вилков
- Алексей Николаев (судья)
- Арсенал Тула
- Владимир Сельдяков
biggp1
за неделю,Карл!!
21:28
shpasic
Вилков на поле и Панов на трибуне - неутешительные прогнозы для Спартака...
21:19
SpaMan
biggp1 вот как оно выглядит,вселенское нытьё)) в этом равных нет пятакам - за неделю до игры обсуждают будущие судейские ошибки.. обычное классическое смешное спам-нытьё 21:11 --- Баклан упрекает в "нытье" дожили.
21:18
biggp1
вот как оно выглядит,вселенское нытьё)) в этом равных нет пятакам - за неделю до игры обсуждают будущие судейские ошибки.. обычное классическое смешное спам-нытьё
21:11
zg
А почему не Турбина????Это было бы адекватно!
21:09
Vladimir Semenovich
Какая травма Николаева? Просто надо было тормознуть Рубин с помощью тухлой селедки, то бишь Сельдякова.
21:04
SpaMan
Делайте ставки, поставят пеналь в нашу рамку как пить дать. Может еще красную добавят что-бы наверняка
20:57
Алексей Д.
Аааааааа! Вилков! Уже даже не смешно
20:56
biggp1
еще до игры ,как до пекина,а cвинарник уже разнылся
20:56
doomkapnz
Так каждая игра Спартака безусловно одна из центральных в чемпионате.
20:44
Антиконь.
проще сразу засчитать Спартаку техническое поражение!!!
20:43
merniloskut
Опять бамжовый ставленник Вилков! (((
20:38
titan2313
Вилков продажный судья, ему нельзя доверять центральный матч чемпионата!
20:36
Антиконь.
Опять вилок???
20:35
Challenger
Безбородов - быть ничье)
20:35