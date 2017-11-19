Матч "Спартак" - "Зенит" доверят Вилкову, "Спартак" - ЦСКА - Безбородову или Николаеву

По данным "СЭ", основным и, возможно, единственным кандидатом на судейство одной из главных игр чемпионата - 27 ноября между "Спартаком" и "Зенитом" - является нижегородец Михаил Вилков. В чемпионате-2017/18 он, напомним, судил матчи "Зенит" - "Спартак" (5:1), "Краснодар" - "Зенит" (0:2) и ЦСКА - "Зенит" (0:0).

А вот поединок 20-го тура между "Спартаком" и ЦСКА 10 декабря доверят петербуржцу Владиславу Безбородову или москвичу Алексею Николаеву. Столичный рефери пропустил 17-й тур из-за травмы - на игру "Арсенал" - "Рубин" вместо него назначили Владимира Сельдякова. Но повреждение незначительное, и в ближайшее время Николаев сможет возобновить судейство. (Александр БОБРОВ)

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