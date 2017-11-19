20:20 | Футбол — РФПЛ

Матч "Спартак" - "Зенит" доверят Вилкову, "Спартак" - ЦСКА - Безбородову или Николаеву

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По данным "СЭ", основным и, возможно, единственным кандидатом на судейство одной из главных игр чемпионата - 27 ноября между "Спартаком" и "Зенитом" - является нижегородец Михаил Вилков. В чемпионате-2017/18 он, напомним, судил матчи "Зенит" - "Спартак" (5:1), "Краснодар" - "Зенит" (0:2) и ЦСКА - "Зенит" (0:0).

А вот поединок 20-го тура между "Спартаком" и ЦСКА 10 декабря доверят петербуржцу Владиславу Безбородову или москвичу Алексею Николаеву. Столичный рефери пропустил 17-й тур из-за травмы - на игру "Арсенал" - "Рубин" вместо него назначили Владимира Сельдякова. Но повреждение незначительное, и в ближайшее время Николаев сможет возобновить судейство. (Александр БОБРОВ)

Тур-катастрофа. Судьи ошибались в шести матчах из семи

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КОММЕНТАРИИ (15)
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biggp1

за неделю,Карл!!

21:28

shpasic

Вилков на поле и Панов на трибуне - неутешительные прогнозы для Спартака...

21:19

SpaMan

biggp1 вот как оно выглядит,вселенское нытьё)) в этом равных нет пятакам - за неделю до игры обсуждают будущие судейские ошибки.. обычное классическое смешное спам-нытьё 21:11 --- Баклан упрекает в "нытье" дожили.

21:18

biggp1

вот как оно выглядит,вселенское нытьё)) в этом равных нет пятакам - за неделю до игры обсуждают будущие судейские ошибки.. обычное классическое смешное спам-нытьё

21:11

zg

А почему не Турбина????Это было бы адекватно!

21:09

Vladimir Semenovich

Какая травма Николаева? Просто надо было тормознуть Рубин с помощью тухлой селедки, то бишь Сельдякова.

21:04

SpaMan

Делайте ставки, поставят пеналь в нашу рамку как пить дать. Может еще красную добавят что-бы наверняка

20:57

Алексей Д.

Аааааааа! Вилков! Уже даже не смешно

20:56

biggp1

еще до игры ,как до пекина,а cвинарник уже разнылся

20:56

doomkapnz

Так каждая игра Спартака безусловно одна из центральных в чемпионате.

20:44

Антиконь.

проще сразу засчитать Спартаку техническое поражение!!!

20:43

merniloskut

Опять бамжовый ставленник Вилков! (((

20:38

titan2313

Вилков продажный судья, ему нельзя доверять центральный матч чемпионата!

20:36

Антиконь.

Опять вилок???

20:35

Challenger

Безбородов - быть ничье)

20:35