Массимо Каррера: "Спасибо повару, нутриционисту и аналитику. Дальше без них"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, с чем связано увольнение двух итальянских специалистов (повара и нутрициониста), которых приглашал он лично.

– Не ищите здесь никакой сенсации. У меня нет претензий к этим профессионалам своего дела, и я благодарен им за помощь, – цитирует Карреру "Матч ТВ". - Но так получилось, что на данном этапе наше сотрудничество больше не имело смысла. Рабочий момент.

– Аналитик из Швейцарии тоже теперь не связан со "Спартаком"?

– У него был договор с клубом на матчи Лиги чемпионов. К сожалению, нам не удалось выйти из группы, так что договор утратил силу. Но ведь "Спартак" очень хочет сыграть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне, поэтому, возможно, у нас еще получится посотрудничать.

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