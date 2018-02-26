Массимо Каррера: "Спасибо повару, нутриционисту и аналитику. Дальше без них"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил, с чем связано увольнение двух итальянских специалистов (повара и нутрициониста), которых приглашал он лично.
– Не ищите здесь никакой сенсации. У меня нет претензий к этим профессионалам своего дела, и я благодарен им за помощь, – цитирует Карреру "Матч ТВ". - Но так получилось, что на данном этапе наше сотрудничество больше не имело смысла. Рабочий момент.
– Аналитик из Швейцарии тоже теперь не связан со "Спартаком"?
– У него был договор с клубом на матчи Лиги чемпионов. К сожалению, нам не удалось выйти из группы, так что договор утратил силу. Но ведь "Спартак" очень хочет сыграть в Лиге чемпионов и в следующем сезоне, поэтому, возможно, у нас еще получится посотрудничать.
Сара Фабрис: "Не все в "Спартаке" были уверены в том, что работа нутрициониста необходима"
Островзаячий
Ну с поварами и диетологами ясно. Водителя вернули, доктора Лю?
14:51
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
remiz марк красс...если хочешь - приеду и обсудим..ты ни в каком виде не победитель спартака..если нужно - возьму цсковских болел из москвы .. у меня их- море...и мы как-то уживаемся вместе...Ты можешь не поверить ,но у меня тоже хватает Цсковских болел (и из Москвы в том числе)).И ,(о Ужас),спартаковских.(и из Москвы,и другое всякое разное.)))).А какой я победитель,не тебе судить.))
14:40
Komba
Конечно, у Федуна всё должно быть посчитано. Мавр сделал своё дело - мавр может уходить.
14:34
Антиконь .
Не понял, чё затерли-то??? Ну тогда я в Добродел ... Пользы для меня не будет конечно, но хоть разбор устроят!!!
14:04
Антиконь .
А чё, бакланы запретное слово??? Или про отмыв денег нельзя говорить???
14:00
remiz
марк красс...если хочешь - приеду и обсудим..ты ни в каком виде не победитель спартака..если нужно - возьму цсковских болел из москвы .. у меня их- море...и мы как-то уживаемся вместе
13:57
remiz
хотя за спартак мало кто болеет... не модно..но есть еще люди - даже не из мАсквы.. из италии, которые видят игру -такой какая но не смогли она есть...играли здорово...чуть-чуть не хватило...девочка из италии писала мне -бен тровато но не смогли... и что -хоронить нашу КОМАНДУ?
13:47
konklop
2 remiz: за каким ... это ... нужно вывешивать среди новостей дня?
13:21
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Массимо Каррера: "Спасибо повару, нутриционисту и аналитику. Дальше без них"//И без ЕвроВесны,и без золота,и без защиты.С высунутым языком Глушакова к 5 -му месту.)))
13:20
ABC13
Похоже, Каррера русскую кухню распробовал
12:50
Sergey_msk
Аналитику, скажем прямо, особый РЕСПЕКТ!)
12:33
ABC13
нутриционист - в переводе на нормальный диетолог что-ли?
12:30
Патриот Сибири
Манчини: спасибо сержео, трибуналу и рейтузу. Дальше без них.
11:43
Островзаячий
чНаконец то поняли : что русскому хорошо, то немцу — смерть_______и наоборот. Да здравствует тарасовский борщ.
11:40