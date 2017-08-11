Массимо Каррера: "Хотите говорить о трансферах – обращайтесь к руководству"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных трансферах. При этом специалист признал, что потеря Артема Тимофеева станет для его команды проблемой, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену... Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?
– Я не говорю о трансферах! – резко отреагировал Каррера. – Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству. Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать.
Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
"Спартак" перед дерби. Live из Тарасовки //
Наиль Измайлов: "Усилить "Спартак" - наша общая цель!"
ZohanDvir
есть еще Самсонов. он одногодка Тимофеева. Левша. Может и левого защитника сыграть и бровочника. Но вообще опорник, с ударом
18:54
SpaMan
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Вот и кончилась сказка.,спартаковская семья,духи,и прочие прелести юбилея "ЛукОйла")).Бери чемодан.Иди в Италию.))) 18:35 --- Ага, мечтай.
18:36
SpaMan
Задолбали ибо. Пристали как банные листы
18:36
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Вот и кончилась сказка.,спартаковская семья,духи,и прочие прелести юбилея "ЛукОйла")).Бери чемодан.Иди в Италию.)))
18:35
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
говори! кому говорят говори!!!
18:31