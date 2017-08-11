Массимо Каррера: "Хотите говорить о трансферах – обращайтесь к руководству"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных трансферах. При этом специалист признал, что потеря Артема Тимофеева станет для его команды проблемой, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену... Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?

– Я не говорю о трансферах! – резко отреагировал Каррера. – Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству. Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" перед дерби. Live из Тарасовки //

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