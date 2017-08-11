18:25 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Хотите говорить о трансферах – обращайтесь к руководству"

5

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера резко отреагировал на вопрос журналиста о возможных трансферах. При этом специалист признал, что потеря Артема Тимофеева станет для его команды проблемой, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Травма Тимофеева добавляет проблем в опорной зоне, некого выпустить на замену... Может, стоит вернуть из аренды Гулиева?

– Я не говорю о трансферах! – резко отреагировал Каррера. – Хотите обсудить это – обращайтесь к руководству. Потеря Тимофеева – это очень неприятно, тем более он россиянин. Будем что-нибудь придумывать.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" перед дерби.  Live из Тарасовки //
Наиль Измайлов: "Усилить "Спартак" - наша общая цель!"

5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

ZohanDvir

есть еще Самсонов. он одногодка Тимофеева. Левша. Может и левого защитника сыграть и бровочника. Но вообще опорник, с ударом

18:54

SpaMan

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Вот и кончилась сказка.,спартаковская семья,духи,и прочие прелести юбилея "ЛукОйла")).Бери чемодан.Иди в Италию.))) 18:35 --- Ага, мечтай.

18:36

SpaMan

Задолбали ибо. Пристали как банные листы

18:36

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Вот и кончилась сказка.,спартаковская семья,духи,и прочие прелести юбилея "ЛукОйла")).Бери чемодан.Иди в Италию.)))

18:35

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

говори! кому говорят говори!!!

18:31