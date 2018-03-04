Массимо Каррера: "Хочу поаплодировать командам за то, что они играли при такой погоде"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что не разочарован итоговым результатом. Также специалист остался доволен связкой Николы Максимовича и Ильи Кутепова в центре обороны.

– Во втором тайме что-то поменяли, смогли затруднить игру "Локомотиву", – сказал во флеш-интервью Каррера. – Самедов и Промес стали играть уже, чтобы освободить место на фланге защитникам. Мы продолжали играть по той же системе и после замены Самедова.

Не разочарован ничьей. Хочу поаплодировать командам за то, что они играли при такой погоде. Будем стараться побеждать в следующих матчах. Максимович с Кутеповым провели хороший матч.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"