Массимо Каррера: "Хочу поаплодировать командам за то, что они играли при такой погоде"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что не разочарован итоговым результатом. Также специалист остался доволен связкой Николы Максимовича и Ильи Кутепова в центре обороны.
– Во втором тайме что-то поменяли, смогли затруднить игру "Локомотиву", – сказал во флеш-интервью Каррера. – Самедов и Промес стали играть уже, чтобы освободить место на фланге защитникам. Мы продолжали играть по той же системе и после замены Самедова.
Не разочарован ничьей. Хочу поаплодировать командам за то, что они играли при такой погоде. Будем стараться побеждать в следующих матчах. Максимович с Кутеповым провели хороший матч.
- Александр Самедов
- Локомотив М (футбол)
- Спартак (футбол)
- Илья Кутепов
- Квинси Промес
- Массимо Каррера
- Никола Максимович
Honest Spartak
Don, С.Мороз === И Семин и Каррера хорошие тренеры. А ослабление игры Спартака я бы не связывал с заменами. Локо взвентил темп и отодвинул игру от ворот. И вообще Лоренсо наш джокер уже не мало мячей забил. А Жано воспитанник. Сыграли всего 15 минут, явных каких-то моментов не запарывали. Не стоит на них гнать.
22:10 4 марта
Don
С.Мороз, он играл без замен, потому что некому было выходить и усилять игру, ну если только Тарасову))) Это Семину надо учиться как с первого раза становиться Чемпионом, обладателем Суперкубка, а со второго раза обладателем Кубка России (это будет скоро)!
19:29 4 марта
Я Знаю Историю
скрипач (ананидзе) - не нужен. Его замена ослабила игру.
19:21 4 марта
майор99
Поаплодируй составителям календаря. Они больше этого заслуживают. А игрокам не надо аплодировать, они получают такую зарплату, какая и не снилась авторам этого "снежного шоу" из РФПЛ. Вот пусть и играют футболисты в таких условиях, сотрудники РФПЛ какие деньги получают, такой и календарь делают, а мы все будем аплодировать. ВСЕМ!
19:18 4 марта
С.Мороз
Каррера,опять не замены, а х.йня!!!Вышли два клоуна Ананидзе и Мельгарехо,если до этого поддавливали Локо,то после этих чудо замен ...игры не стало вообще!Учись и Семина,Палыч видит матч ,сложный в игру тяжело входить, играл без замен!!!Ты же б..ть на одни и те-же грабли со своими заменами!
18:54 4 марта
genas
а болельщики Спартака разочарованы...
18:49 4 марта
shpasic
Крылья тоже аплодируют.
18:43 4 марта