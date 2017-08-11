Массимо Каррера: "ЦСКА или "Зенит"? Настоящее дерби – это дерби одного города"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что не готовит речь к матчу 6-го тура чемпионата России с ЦСКА. Итальянец отметил, что считает предстоящую игру настоящим дерби, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Игроки говорят, что вы отличный мотиватор. Уже придумали, что скажете перед матчем с ЦСКА, или это будет импровизация?

– Это всегда импровизация.

– Для вас важнее матчи с ЦСКА или "Зенитом"?

– Настоящее дерби – это дерби одного города. С ЦСКА, "Динамо", "Локомотивом". А матчи с "Зенитом" – это матч между двумя столицами.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" перед дерби. Live из Тарасовки