18:34 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "ЦСКА или "Зенит"? Настоящее дерби – это дерби одного города"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что не готовит речь к матчу 6-го тура чемпионата России с ЦСКА. Итальянец отметил, что считает предстоящую игру настоящим дерби, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Игроки говорят, что вы отличный мотиватор. Уже придумали, что скажете перед матчем с ЦСКА, или это будет импровизация?

– Это всегда импровизация.

– Для вас важнее матчи с ЦСКА или "Зенитом"?

– Настоящее дерби – это дерби одного города. С ЦСКА, "Динамо", "Локомотивом". А матчи с "Зенитом" – это матч между двумя столицами.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" перед дерби.  Live из Тарасовки

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Lexx Luger

отодрали знатно

19:39

Brodyaga

поэтому и Зенит не может выиграть чемпионат. "драть" надо всех , а не только Спартак, клоун

19:33

Бней Иегуда

Как по мне, все матчи одинаковы, что с Зенитом, что с Цска, что с Тосно.) 3 очка и там и там.)

19:13

5555555

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА....Что, в очке мозоли сошли?).. дерун..

19:11

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Millwall82..А не все ли равно в каком статусе Спартак драть? Дерби,не дерби...Все равно приятно.))

18:58

5555555

Дерби только с ЦСКА, остальные игры, обыденность..

18:57

Millwall82

Не корректно сравнивать дерби и классико. Аля Реал-Барса, Манчестер-Ливер, Ювентус-Наполи, Бавария-Боруссия, ПСЖ-ОМ, Аякс-Феенорд, Порту-Бенфика.

18:40