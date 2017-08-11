Массимо Каррера: "ЦСКА или "Зенит"? Настоящее дерби – это дерби одного города"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что не готовит речь к матчу 6-го тура чемпионата России с ЦСКА. Итальянец отметил, что считает предстоящую игру настоящим дерби, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Игроки говорят, что вы отличный мотиватор. Уже придумали, что скажете перед матчем с ЦСКА, или это будет импровизация?
– Это всегда импровизация.
– Для вас важнее матчи с ЦСКА или "Зенитом"?
– Настоящее дерби – это дерби одного города. С ЦСКА, "Динамо", "Локомотивом". А матчи с "Зенитом" – это матч между двумя столицами.
Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Lexx Luger
отодрали знатно
19:39
Brodyaga
поэтому и Зенит не может выиграть чемпионат. "драть" надо всех , а не только Спартак, клоун
19:33
Бней Иегуда
Как по мне, все матчи одинаковы, что с Зенитом, что с Цска, что с Тосно.) 3 очка и там и там.)
19:13
5555555
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА....Что, в очке мозоли сошли?).. дерун..
19:11
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Millwall82..А не все ли равно в каком статусе Спартак драть? Дерби,не дерби...Все равно приятно.))
18:58
5555555
Дерби только с ЦСКА, остальные игры, обыденность..
18:57
Millwall82
Не корректно сравнивать дерби и классико. Аля Реал-Барса, Манчестер-Ливер, Ювентус-Наполи, Бавария-Боруссия, ПСЖ-ОМ, Аякс-Феенорд, Порту-Бенфика.
18:40