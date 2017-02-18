20:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Максимов может вернуться в "Анжи"

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По информации "СЭ", не исключен вариант возвращения 30-летнего полузащитника "Арсенала" Ильи Максимова в "Анжи".

Ранее сообщалось о том, что Максимов на сборе тульского клуба получил разрыв крестообразных связок колена. Однако дальнейшее обследование не выявило столь серьезных проблем – игрок в течение трех недель сможет восстановиться и доиграет сезон. Однако не исключено, что из-за шероховатостей во взаимоотношениях с главным тренером туляков Сергеем Кирьяковым Максимову придется сменить команду. Одним из вариантов дальнейшего продолжения карьеры игрока называется "Анжи", в котором Илья уже выступал. В текущем сезоне Максимов провел 6 матчей в чемпионате.(Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mk16

Илье пора усмирить свой дерзкий характер, чтоб выйти на новый уровень. Классный футболист но нигде не уживается.

20:32

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