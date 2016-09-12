Максим Митрофанов: "Зенит" заплатил за Новосельцева гораздо меньше 10 миллионов"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов опроверг информацию о том, что сине-бело-голубые заплатили "Ростову" 10 миллионов евро (по данным портала transfermarkt) за защитника Ивана Новосельцева. 25-летний игрок сборной России дебютировал за питерскую команду в воскресенье в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (5:0).

– Не всегда появляющаяся на подобных порталах информация является верной, – приводит life.ru слова Митрофанова. – Сумма, которую мы заплатили за Новосельцева, гораздо меньше. В контракте защитника были достаточно скромные отступные.

– Кандидатура Новосельцева была предложена новым главным тренером "Зенита"?

– Луческу попросил предоставить информацию обо всех российских центральных защитниках, лично просмотрел огромное количество матчей и согласился, что лучший из них и потенциально способный перейти на новый уровень – Новосельцев. Новый наставник просил именно российского футболиста на эту позицию. Учитывая существующий лимит на легионеров, ставя россиянина в центр обороны, тренер имеет большую вариативность на других позициях. Сам Новосельцев выказал огромное желание перейти в "Зенит", мы связались с "Ростовом" – и трансфер состоялся.

– С пятилетним контрактом для Ивана Новосельцева не рисковали?

– С одной стороны, пятилетний контракт, с другой – весьма адекватные требования игрока по зарплате, с третьей – центральный защитник-россиянин, который быстро прогрессирует, и нет оснований полагать, что он остановится в росте.

– Не видите проблем для Новосельцева в разнице тактических схем клубов, по которым играют "Зенит" и "Ростов"?

– Проблему видим, но мы ведь не приобретали Новосельцева как полную замену Гараю. Конечно, Эсекиэль – более сильный футболист. Самое главное, что это понимает главный тренер. Он знает, что необходимо будет вписать новичка в командную игру. Игровые качества Новосельцева главного тренера устроили.