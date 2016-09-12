Максим Митрофанов: "Зенит" заплатил за Новосельцева гораздо меньше 10 миллионов"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов опроверг информацию о том, что сине-бело-голубые заплатили "Ростову" 10 миллионов евро (по данным портала transfermarkt) за защитника Ивана Новосельцева. 25-летний игрок сборной России дебютировал за питерскую команду в воскресенье в гостевом матче 6-го тура премьер-лиги против "Арсенала" (5:0).
– Не всегда появляющаяся на подобных порталах информация является верной, – приводит life.ru слова Митрофанова. – Сумма, которую мы заплатили за Новосельцева, гораздо меньше. В контракте защитника были достаточно скромные отступные.
– Кандидатура Новосельцева была предложена новым главным тренером "Зенита"?
– Луческу попросил предоставить информацию обо всех российских центральных защитниках, лично просмотрел огромное количество матчей и согласился, что лучший из них и потенциально способный перейти на новый уровень – Новосельцев. Новый наставник просил именно российского футболиста на эту позицию. Учитывая существующий лимит на легионеров, ставя россиянина в центр обороны, тренер имеет большую вариативность на других позициях. Сам Новосельцев выказал огромное желание перейти в "Зенит", мы связались с "Ростовом" – и трансфер состоялся.
– С пятилетним контрактом для Ивана Новосельцева не рисковали?
– С одной стороны, пятилетний контракт, с другой – весьма адекватные требования игрока по зарплате, с третьей – центральный защитник-россиянин, который быстро прогрессирует, и нет оснований полагать, что он остановится в росте.
– Не видите проблем для Новосельцева в разнице тактических схем клубов, по которым играют "Зенит" и "Ростов"?
– Проблему видим, но мы ведь не приобретали Новосельцева как полную замену Гараю. Конечно, Эсекиэль – более сильный футболист. Самое главное, что это понимает главный тренер. Он знает, что необходимо будет вписать новичка в командную игру. Игровые качества Новосельцева главного тренера устроили.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/life78/902556/mitrofanov_zienit_zaplatil_za_novosieltsieva_ghorazdo_mienshie_10_mln_ievro
Андрей Палыч 1979
А кто бы из вас не перешёл из Ростова в Зенит?Кто отказался бы из вас от стабильной и хорошей зарплаты и профессионального карьерного роста???
21:53
Andrew Arshavin
Denis Kovalev, пальцем в небо? Отступные были 2 млн.
21:16
Mark Krass
Ухаха)) 6 лимонов за полено))
21:16
Denis Kovalev
Нормальный трансфер за 6 млн!
20:53
Вопреки
Гораздо меньшую ? Ну-ну... попытка сохранить лицо не удалась. А прогрессировал Новосельцев лишь у Бердыева и зачахнет в болоте так же как Домингес, Бухаров, Рязанцев и Ансальди... Но это их выбор, погнавшись за баблом, потеряли настоящего ПРОФИ-тренера и уважение болел и специалистов. Хорошо Бухаров, Домингес и Ансальди поняли. что нужно сваливать, а то бы так и чахли на скамейке у халявщиков адм. ресурсных.
20:39
King's Bounty 2
Гаттузо крут!!!! пнули прохиндеев под зад коленом и кинули пару ломтей на бедность, чтобы не сдохли с голоду. ________ Ты тоже возьми на клык у фанни !
20:37
Гаттузо крут!!!!
пнули прохиндеев под зад коленом и кинули пару ломтей на бедность, чтобы не сдохли с голоду.
20:36
King's Bounty 2
20 ? хряпни висячку у Ми и Му !
20:29