Магомед Адиев: "Если бы мы сегодня проиграли, то никто бы по головке не погладил"

Магомед Адиев - о победе "Анжи" над "Уралом" в матче 1-го тура РПЛ (1:0).

- Урал владел территориальным преимуществом, - сказал Адиев. - Мы это знали, к этому готовились. Мы старались нивелировать сильные стороны соперника. В какой-то мере это удалось, но все равно игра наша оставляет желать лучшего.

В первом тайме у нас не получался выход из обороны в атаку. Во втором тайме предполагали, что появятся свободные зоны и путём замен хотели перевести игру на чужую половину поля.

- Неопределенность с лигой, в которой придётся играть, сильно сказалась на подготовке к чемпионату, к сегодняшнему матчу?

- Это, конечно, не может не сказываться, мы все живые люди. СМИ это постоянно озвучивали, у нашей молодежи нервозность была. Проблемы проблемами, но мы должны готовиться к каждой игре. Если бы мы сегодня проиграли, никто бы по головке не погладил.

- Дюпин сегодня замечательный матч провёл, будете его дополнительно поощрять?

- Есть президент клуба, ему решать о поощрении. Ну а мы, тренеры, как можем поощрить? Выйдет в следующем матче в стартовом составе! (Алексей МАКСИМОВ)

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