Луиз Адриану пропустит дерби с ЦСКА

На 90+1-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" арбитру Михаилу Вилкову пришлось прибегнуть к крайней мере футбольного наказания – показать красные карточки Луизу Адриану и Игорю Смольникову, устроившим стычку на поле.
Теперь обоим футболистам грозит дисквалификация на несколько матчей. Это означает, что спартаковский нападающий пропустит дерби с ЦСКА. Напомним, что поединок красно-белых с армейцами должен состояться 12 августа в 6-м туре чемпионата России. (Александр БОБРОВ)
Луиз Адриану подрался со Смольниковым, арбитр удалил игроков //
"Зенит" разгромил "Спартак" – 5:1!
zg
Все так...Против бомжей категорически,на фейр плей бы их проверить,но по составу и игре,никто с ними не тягается щаз...В Локо верить хочется,но не верится......Краснодыр сдуеться...В общем в этом сезоне есть бомжи и все остальные...
00:04
будь здоров !!!
к пятому туру все команды пропустили голы, а забил больше всех Ленинград. в локо не верится как-то . армейцы на старом багаже , буксуют нынче. спартачи на два фронта ...сомнительно. видимо быки с возвращением Феди сбалансируются, и тоже забьют больше. нохчи в ле тоже хотят, но... быть Ленинграду первым видимо! Краснодару вторым)) а в следующем сезоне три команды заявляем в лч!!! Гинер все купил???
23:57 6 августа
zg
aug081266-дурачок,читай внимательнее и жди,пройдет 6 дней,сам устанешь дырки считать...
23:27 6 августа
aug081266
Мясники,я офигеваю с ваших коментов!!!Вам что,никто не сказал сколько раз ваших сегодня бомжи продырявили???!!!Поскромнее надо бы...
23:22 6 августа
zg
Ну про Велика и конифея я вообще молчу,а то забанят...Но по регламенту прямая красная это минимум 2 матча вне игры,к сожалению.....Так что одно место конифею(а может,надеюсь и не ему,а этому БОГУ,что сегодня играл с Рубином) будет дырявить кто то другой...
23:12 6 августа
deer9
zg - тут не за что давать две игры, если по уму, но про что такое кдк мы помним веллитону как-то за конифея же 6 впаяли на ровном месте, хотя тот просто приземлился плохо, никто его не убивал
23:07 6 августа
zg
deer9-ну так то Адриану 2 игры по любэ пропустит...Что не есть гуд...Кто ж очко конифею будет дырявить?)
22:55 6 августа
deer9
только вот следующая игра наша с Арсеналом, а не с цска
22:52 6 августа
aug081266
Ну,кто тут первый вякнет,что Гинер все купил?...
22:37 6 августа
zg
RSI-Упаси боже,по прошлому сезону,скорее у Вас!По результату вопросов нет,а по свисточкам и решениям,есть,вот и все!)
22:23 6 августа
zg
RSI-Упаси боже,по прошлому сезону,скорее у Вас!По результату вопросов нет,а по свисточкам и решениям,сеть,вот и все!)
22:23 6 августа
igogohruhru
судя по статье Терентьев неприкасаемый и ему дисква не грозит
22:23 6 августа
Dexty_07
У Луиса Адриано скрытая шиза. Неадекватный футболист, неумеющиц проигрывать. А впереди 6 потенциальных проигрышей в ЛЧ
22:22 6 августа
RSI
Я надеюсь Тереньтьев и Смольников хорошо дали Луису - обезяне и отбили охоту хамить на поле!
22:16 6 августа
баламошка
Да и пёс с ним) Свою зарплату никак не отрабатывает. Надо продать его Реалу за 100 лямов и забыть о нём.
22:12 6 августа
Slim Taller
Вилков попустительствовал хамству Спартака,вот негритос и разбушевался.Ещё до удаления совершил несколько грубых фолов.
22:12 6 августа
shpasic
Луиса Адриано нельзя ставить на такие игры
22:08 6 августа
titan2313
Вилкова нельзя ставить на такие игры
22:07 6 августа