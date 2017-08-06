Луиз Адриану пропустит дерби с ЦСКА

На 90+1-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" арбитру Михаилу Вилкову пришлось прибегнуть к крайней мере футбольного наказания – показать красные карточки Луизу Адриану и Игорю Смольникову, устроившим стычку на поле.

Теперь обоим футболистам грозит дисквалификация на несколько матчей. Это означает, что спартаковский нападающий пропустит дерби с ЦСКА. Напомним, что поединок красно-белых с армейцами должен состояться 12 августа в 6-м туре чемпионата России. (Александр БОБРОВ)

Луиз Адриану подрался со Смольниковым, арбитр удалил игроков //

"Зенит" разгромил "Спартак" – 5:1!