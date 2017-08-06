"Зенит" разгромил "Спартак" – 5:1!

"Зенит" в домашнем матче 4-го тура чемпионата России разгромил "Спартак" со счетом 5:1. Это была первая встреча сине-бело-голубых и красно-белых на стадионе "Санкт-Петербург".

Голами в составе хозяев отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито, Далер Кузяев. Кроме того вратарь гостей Артем Ребров отправил мяч в свои ворота. У москивчей с пенальти отличился Квинси Промес.

"Зенит" в третий раз забил "Спартаку" пять голов при судействе Михаила Вилкова​.

В концовке встречи после стычки были удалены спартаковец Луиз Адриану и зенитовец Игорь Смольников.

"Зенит" догнал "Локомотив" – с 12 очками после четырех побед команды лидируют в турнирной таблице.

Перед матчем Александр Кержаков попрощался с петербургскими болельщиками.

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4-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 5:1 (2:0)

Голы: Кокорин, 36 (1:0). Ерохин, 45+1 (2:0). Кришито, 57 (3:0). Кузяев, 63 (4:0). Промес, 71 - с пенальти (4:1). Ребров, 77 - в свои ворота (5:1).

"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Шатов (Жирков, 80), Паредес, Кузяев (Терентьев, 76), Ерохин, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Пашалич, 72), Глушаков, Фернанду, Попов (Зе Луиш, 58), Промес, Луиз Адриану.

Предупреждения: Джикия, 27. Глушаков, 34. Паредес, 40. Комбаров, 45+1. Фернанду, 90. Терентьев, 90+3.

Удаления: Смольников, 90+3. Луиз Адриану, 90+4.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Гаврилин (Владимир), Воронцов (Ярославль).

6 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 53359 зрителей.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"