"Зенит" разгромил "Спартак" – 5:1!

"Зенит" в домашнем матче 4-го тура чемпионата России разгромил "Спартак" со счетом 5:1. Это была первая встреча сине-бело-голубых и красно-белых на стадионе "Санкт-Петербург".
Голами в составе хозяев отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито, Далер Кузяев. Кроме того вратарь гостей Артем Ребров отправил мяч в свои ворота. У москивчей с пенальти отличился Квинси Промес.
"Зенит" в третий раз забил "Спартаку" пять голов при судействе Михаила Вилкова.
В концовке встречи после стычки были удалены спартаковец Луиз Адриану и зенитовец Игорь Смольников.
"Зенит" догнал "Локомотив" – с 12 очками после четырех побед команды лидируют в турнирной таблице.
Перед матчем Александр Кержаков попрощался с петербургскими болельщиками.
Чемпионат России
Премьер-лига
4-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 5:1 (2:0)
Голы: Кокорин, 36 (1:0). Ерохин, 45+1 (2:0). Кришито, 57 (3:0). Кузяев, 63 (4:0). Промес, 71 - с пенальти (4:1). Ребров, 77 - в свои ворота (5:1).
"Зенит": Лунев, Смольников, Маммана, Иванович, Кришито, Шатов (Жирков, 80), Паредес, Кузяев (Терентьев, 76), Ерохин, Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Пашалич, 72), Глушаков, Фернанду, Попов (Зе Луиш, 58), Промес, Луиз Адриану.
Предупреждения: Джикия, 27. Глушаков, 34. Паредес, 40. Комбаров, 45+1. Фернанду, 90. Терентьев, 90+3.
Удаления: Смольников, 90+3. Луиз Адриану, 90+4.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород), Гаврилин (Владимир), Воронцов (Ярославль).
6 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 53359 зрителей.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 1:0 36' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/OVdJPaTVen– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 2:0 45+1' Александр Ерохин pic.twitter.com/PAdfcKOoVN– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 3:0 57' Доменико Кришито @mimmo_criscito4 pic.twitter.com/sP3uliafLd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 4:0 63' Далер Кузяев pic.twitter.com/XFMUMkmqJr– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 4:1 72' Куинси Промес (пенальти) @QPromes pic.twitter.com/6pM3JZ0JEC– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЗенитСпартак 5:1 78' Артём Ребров (автогол) @fcsm_official pic.twitter.com/EsjvDWtPob– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 августа 2017 г.
Дополнительная информация
- Александр Кокорин
- Артем Ребров
- Александр Кержаков
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Михаил Вилков
- Луиз Адриану
- Доменико Кришито
- Александр Ерохин (футбол)
- Квинси Промес
- Далер Кузяев
Андрей Палыч 1979
Паласиос_________А ты бабуин только и можешь,что по клавишам стучать,а в футболе ты полный ноль.Дилитант одним словом!Я тебе пеньку пример с машиной привёл,что хоть так ты въедишь!А то ведь у тебя мозгов не хватит даже таракану на х.. намазать.Ты как в футболе полный ноль,так и в футбольном бизнесе ты тоже профан.
02:12
Mao11
Паласиос_________ Футбол это игра, а бизнесом его сделали проходимцы неспособные работать, а умеющие только мошенничать. Покажите мне успешный футбольный клуб в плюсе в России. Что, нету? Тогда какого хрена про бизнес чешешь, он должен приносить прибыль. Где она? Бизнес на футболе в России делают московские чиновники и агенты. Футбол в России может стать бизнесом только тогда, когда игроки, получая зарплату, не будут читать о себе гневные статьи на тему халявных денег, которые они не заслуживают.
02:09
Bibigon2000
Паласиос Андрей Палыч 1979 Ты меня тут не умасливай..-------------------------------------------хою-хрю-хрю-хрю........типчный свин.ну и какие титулы заработала свиноферма? или миллионы?опять пустой пистеж,про величие тушинских недоумков воров и перекладывание своих грешков на всех вокруг,надоели,импотенты
02:00
Паласиос
Андрей Палыч 1979 Ты меня тут не умасливай... Если ты пенек, то и сиди у пенька, в инет не вылазь, либо подучи Великий и могучий... Не заваливай меня лжефактами и передергиваниями. Только полный неуч или слесаришка с завода может так тупо рассуждать, сравнивая с машиной... Футбол чистой воды бизнес и на продаже игроков весь мир зарабатывает или выигрывает все титулы мира если он топ-клуб. А ваша профанация что заработала? Рекламу на Радио Зенит? А рекламу для жителей Ломоносова не пробовали запустить? Какой имидж? Мотов и дурачков, которым впарили? Имидж куётся на поле и только там... Ваш одуван и халк поперлись в Китай, и что дальше? Китай все сливки стал снимать на континенте и в мире?
00:48
Андрей Палыч 1979
Паласиос_________Не умничай умник!Тут не экзамены русского языка,а знания футбола и ты не в теме.А то,что они рекламой заработали для Зенита,очками в ЛЧ и то,что имидж РФПЛ и Зенита подняли,ты не считаешь?Ты покупаешь машину,вкладываешь в неё бабло,она работает на тебя и т.д.Ты её через 4 года продашь за ту сумму,что и купил,или как?Она в разы будет дешевле!Умник!
00:39
Паласиос
Андрей Палыч 1979 Не чешишь, а чешешь....Грамотей... Баннер позорный не ты рисовал неделю? ) Бюджет зенита дутый, как и бюджет страны, где у нас всё чики-пуки..) Вы чисто конъюнктурный проект Едросов... В чем прикол 74 продать, а купить за 100? Бизнес по-русски? ) Где деньги, Зин?
00:25
Андрей Палыч 1979
Паласиос_________Ну ты в натуре тут сказки чешишь на ночь!Не позорься.А Халка с Витселем продали за 74 ляма.И посмотри бюджет Зенита.
00:19
Паласиос
ShellSPb Например? Газпром? А я про что и говорю всё это время )
00:10
ShellSPb
2паласиос забыл указать такую штуку как спонсорский контракт
00:00
Паласиос
Андрей Палыч 1979 Да, 0:4 были сданной игрой... 1:2 не буду говорить, там просто манкунианцы вышли полудублем и плюнули на эту игру. Они только вкатывались в сезон. Как ХалкоВитесль отработали свои бабки? Объясни мне популярно...100 млн нереально отработать...Вычитаем грубо 60 за продажу. 40 млн чем вернулось? Атрибутика? нет...Телеправа? - нет...Абики? не смешите меня... У вас баланс левый, у нас в стране все клубы убыточные, абсолютно все...
23:58 6 августа
Бу-га-га!
Андрей Палыч 1979_____ Сомневаюсь,что Халка и Витселя покупали для одного чемпионства. Так что, насчёт отработанных денег..
23:56 6 августа
Андрей Палыч 1979
Паласиос__________Ты хочешь сказать,что мы полуфинал против Баварии купили,сыграв в Мюнхене 1-1,а дома победили 4-0,забив 5 мячей самому Кану?Может ты хочешь сказать,что мы за супер кубок 2-1 победили МЮ самого Фергюсона и тот матч купили?По поводу Халка и Витселя ты сам знаешь,что они за 4 года свои бабки отработали.И Зенит не имеет проблем с ффп.
23:52 6 августа
spetrov
Thomas_Boy_, как отдельно взятый чемпионат -да. Как нечто собирательное, включая жизнь вокруг, а также близость к футбольной Европе - Швейцария на его взгляд повыгоднее может смотреться. И его можно будет понять.
23:52 6 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Макгрегора у ЛВС отжать. За то,что из ОПГ вышел,малым испугом отделавшись.
23:50 6 августа
Thomas_Boy_
spetrov ...Так-то я не вижу интереса для него возвращаться в наш чемпионат именно к нам. __________ В "Спартак" он не вернется. Там Селихов. А у нас как бы Игорь не вечен. Год-два ему еще трубить. Ну и... Согаз посильнее чемпионата Ш.
23:49 6 августа
Бу-га-га!
Паласиос___ А тамбовские,на которых дела в прокуратуре лежат,это - Заварзин,Есауленко и Романцев? Или, другие какие?)))
23:48 6 августа
лилияленьдень
Зенит сегодня сыграл в футбол,а Спартак в ящик.Ужасные эмоции,придётся теперь минимум неделю стресс заедать,ато и в запой уйти.Слёзы ручьём,как вода с крыши голубой лагуны.Да и подавитесь лазурные львы,вы нашли сегодня лёгкую добычу.
23:46 6 августа
spetrov
...Так-то я не вижу интереса для него возвращаться в наш чемпионат именно к нам.
23:44 6 августа
Паласиос
Андрей Палыч 1979 Спартак самый титулованный и самый популярный клуб страны! А чего добились вы? КУЕФА? Так дело тамбовских в испанской прокуратуре лежит до сих пор. 2007 год все помнят как вы скупили заранее 1-е место и заранее привезли всех ЕдРосов в Раму заранее с с красными дорожками. Ни один ваш титул хорошо не пах, ни один...Все воняют... Что ты мне в стиле вашего ВЦИОМа втираешь? Радио зенит еще приведи в качестве источника. Что вы выиграли с игроками за 100 млн? Где полуфинал обещанный? Что они вам принесли? Шапочки и тряпочки? Небось аж на годовой бюджет... Ваш клуб глубоко в минусе по марже....Вас газовые деньги только и спасают...Народные при чем...
23:43 6 августа
spetrov
Thomas_Boy_, вряд ли пойдет. К тому же там наверняка спартаковские концы не полностью обрублены.
23:42 6 августа
Thomas_Boy_
spetrov Thomas_Boy_, вроде бы говорили сегодня, что не к Тосно, так к Спартаку. А там х.з. _________ Нормуль. Шансы повышаются. Я бы на месте ГВК взял Митрюшу из "Сьона".
23:40 6 августа
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _____ Базелюк трусоват. А мною перечисленные - ни разу. __________ Шейдаев теперь ара. Испугался конкуренции, сбежал. Тоже Базелюк, короче.
23:38 6 августа
spetrov
Thomas_Boy_, вроде бы говорили сегодня, что не к Тосно, так к Спартаку. А там х.з.
23:36 6 августа
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ Базелюк трусоват. А мною перечисленные - ни разу.
23:35 6 августа
spetrov
Thomas_Boy_, можно еще Зениту предложить основного защитника сборной России в обмен на Дриусси. :)
23:35 6 августа
Thomas_Boy_
spetrov Thomas_Boy_, с другой стороны, собираться мы на отдельные матчи могли. Почему-то кажется, что именно на шверцарцев сможем. Многое от настроя зависит. Хотя если такие подарки в первые минуты раздавать... ________ А Игорь не поправится к матчам со швейцарцами?
23:34 6 августа
ВладиСлав БТ
23:34 6 августа
Бу-га-га!
Зато у ГВК сёдни 8 россиян в старте вышли.
23:33 6 августа
Thomas_Boy_
Бу-га-га! Thomas_Boy_____ Своих надо рОстить. Кокориных и Дзюб,Шейдаевых и Гасилиных. _____________ И Базелюков.))) Надо у Питера Дриусси и Падераса выкупить. А у "Ахмата" - Жабу.
23:33 6 августа
Андрей Палыч 1979
Паласиос__________Да сказки ты тут на ночь чешишь.Я понимаю,что жаба душит,но умей достойно проигрывать.По поводу двух игроков за 100 лямов я уже тут отписывался и повторяться не собираюсь.Те мастера давно отработали свои договора и принесли в бюджет Зенита огромные деньги,на каторые Зенит покупает сейчас новых игроков.А по поводу богатой истории,так вы тихо курите в сторонке!Зенит обладатель кубка УЕФА и супер кубка Европы!Где Зенит и где вы?????
23:30 6 августа