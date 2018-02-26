"Локомотив" попросил перенести матч с "Уралом" с 11 на 12 марта

"Локомотив" обратился в премьер-лигу с просьбой перенести матч 22-го тура с "Уралом" с 11 на 12 марта. Такая просьба обусловлена участием железнодорожников в 1/8 финала Лиги Европы, где они встретятся с мадридским "Атлетико".
Встреча российской команды с испанской, напомним, состоится 8 марта, а ответная – 15-го. Просьба красно-зеленых соответствует регламенту РФПЛ, уточнили в пресс-службе "Локо". В то же время этот перенос согласован между клубами.
Согласно регламенту российской футбольной премьер-лиги, клубы, принимающие участие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день. (Андрей СИЗЯКИН)
passerby
что-то я не уловил логики в этом переносе, получается на подготовку к ответной встрече с Атлетико останется 2 дня, либо матчи с испанцами не важны, и главное - хорошо подготовиться к Уралу...
21:00 26 февраля
Tribunal Z
Зенит тоже год или два назад просил матч какой то перенести и и ему не дали, а Локомотив похоже за уши тянут к золоту, как Спартак в прошлом году
20:53 26 февраля
eplaksin
то чувство, когда ты из другого города и уже купил билеты и забронировал гостиницу, ведь хотел съездить в выходной посмотреть на свою любимую команду
19:26 26 февраля
acdctnt
Встреча российской команды с испанской, напомним, состоится 8 марта, а 9 марта станет понятно , никакие переносы не нужны - 7 мячей не отыграть ни 15-го ни в любой другой из 365 дней в году
19:24 26 февраля
Cergalex
Это дело далеко не вашу,господин sailor1990, кто и как будет компенсировать убытки. Да и выручка от зрителей в общем бюджете команды составляет всего лишь 5-10%. Так что компенсация убытков от невостребованных проданных билетов для ЛОКОМОТИВА не актульна!
19:18 26 февраля
sailor1990
Уже куча билетов продана на новый стадион. 11 марта - это воскресенье, а 12-го марта хрен кто придет. Локомотив готов убытки компенсировать?
19:04 26 февраля