"Локомотив" попросил перенести матч с "Уралом" с 11 на 12 марта

"Локомотив" обратился в премьер-лигу с просьбой перенести матч 22-го тура с "Уралом" с 11 на 12 марта. Такая просьба обусловлена участием железнодорожников в 1/8 финала Лиги Европы, где они встретятся с мадридским "Атлетико".

Встреча российской команды с испанской, напомним, состоится 8 марта, а ответная – 15-го. Просьба красно-зеленых соответствует регламенту РФПЛ, уточнили в пресс-службе "Локо". В то же время этот перенос согласован между клубами.

Согласно регламенту российской футбольной премьер-лиги, клубы, принимающие участие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день. (Андрей СИЗЯКИН)