"Локомотив" намекнул на срыв перехода Кокера

В "Твиттере" "Локомотива" была опубликована информация, исходя из которой можно предположить, что трансфер защитника "КПР" Стивена Кокера сорвался. К сообщению было прикреплено видео, на котором изображен отмененный рейс в Москву.
"22-й номер в "Локо" останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми!", – гласит сообщение железнодорожников.
Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что москвичи согласовали контракт с Кокером. После этого в британских СМИ была опубликована информация о том, что 25-летний футболист, которого "Локомотив" планировал арендовать до конца сезона, был арестован в Лондоне за пьяный дебош.
Геркус встретился с Кокером в Лондоне //
Новичок "Локомотива" определился с игровым номером //
Чорлука пообщался по скайпу с новичком "Локомотива"
22-й номер в "Локо" останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми! pic.twitter.com/pOwnJT2mj2– ФК Локомотив (@fclm_official) 9 февраля 2017 г.
Supostat
К лучшему, если бы подписали английского гастера- алкоголика, это не усиление
18:23
Болела_23
испужались....
18:17