17:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Локомотив" намекнул на срыв перехода Кокера

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В "Твиттере" "Локомотива" была опубликована информация, исходя из которой можно предположить, что трансфер защитника "КПР" Стивена Кокера сорвался. К сообщению было прикреплено видео, на котором изображен отмененный рейс в Москву.

"22-й номер в "Локо" останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми!", – гласит сообщение железнодорожников.

Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что москвичи согласовали контракт с Кокером. После этого в британских СМИ была опубликована информация о том, что 25-летний футболист, которого "Локомотив" планировал арендовать до конца сезона, был арестован в Лондоне за пьяный дебош.

Геркус встретился с Кокером в Лондоне //
Новичок "Локомотива" определился с игровым номером //
Чорлука пообщался по скайпу с новичком "Локомотива"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Supostat

К лучшему, если бы подписали английского гастера- алкоголика, это не усиление

18:23

Болела_23

испужались....

18:17

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