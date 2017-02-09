"Локомотив" намекнул на срыв перехода Кокера

В "Твиттере" "Локомотива" была опубликована информация, исходя из которой можно предположить, что трансфер защитника "КПР" Стивена Кокера сорвался. К сообщению было прикреплено видео, на котором изображен отмененный рейс в Москву.

"22-й номер в "Локо" останется незанятым. Мы продолжаем работу по поиску игроков, которые усилят наш состав. Вы узнаете обо всем первыми!", – гласит сообщение железнодорожников.

Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что москвичи согласовали контракт с Кокером. После этого в британских СМИ была опубликована информация о том, что 25-летний футболист, которого "Локомотив" планировал арендовать до конца сезона, был арестован в Лондоне за пьяный дебош.

Геркус встретился с Кокером в Лондоне //

Новичок "Локомотива" определился с игровым номером //

Чорлука пообщался по скайпу с новичком "Локомотива"