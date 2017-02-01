Чорлука пообщался по скайпу с новичком "Локомотива"

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука пообщался по скайпу с будущим новичком железнодорожников, информирует клубная пресс-служба. При этом "Локомотив" по-прежнему не назвал имя футболиста, переход которого был анонсирован вчера.

Видео, на котором Чорлука беседует с будущим партнером по команде подписано как "Разговор со старым-новым другом". По информации "СЭ", новичком "Локомотива" станет защитник "КПР" Стивен Кокер, который был партнером Чорлуки в "Тоттенхэме".

25-летний англичанин является воспитанником "шпор" и принадлежал команде с 2009 по 2014 год. Побывал в аренде в "Ливерпуле" и "Саутгемптоне". В этом сезоне провел за "КПР" 13 матчей, забил два гола и получил одну желтую карточку. Контракт игрока с "обручами" действует до лета 2018 года.

Ранее президент "Локомотива" Илья Геркус не стал раскрывать имя новичка железнодорожников. По его словам, это будет центральный защитник, а договор с ним будет подписан послезавтра.