Леонид Слуцкий: "Скучаю по семье, театру и бане. Но работа не дает тосковать"

Главный тренер голландского "Витесса", трехкратный чемпион России во главе ЦСКА, экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью "СЭ" рассказал, по чему скучает в Голландии. Тем не менее, по его словам, работа не дает тосковать.

– По чему, оставшемуся в России, вы скучаете?

– Понятно, что по семье. По театру. Мы ездили на концерт Дениса Мацуева в Амстердам, но это разовая вещь. Здесь я не могу часто ходить в драматические театры, как делал это в Москве. По бане. Да по многим вещам! Но, когда ты работаешь и очень глубоко погружен в свой труд, у тебя нет времени тосковать. Все равно работа тебя полностью поглощает.

Но, безусловно, ты всегда проводишь какие-то аналогии. И понятно, что это все – другое. И, пока не попробуешь – все равно этого не поймешь, как бы тебе кто ни рассказывал. И Англия, например, так же сильно отличается от Голландии, как Россия от Англии и Россия от Голландии. (Игорь Рабинер)

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