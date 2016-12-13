Леонид Слуцкий: "Молодые футболисты? Не собираюсь оправдываться"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, на какой этап приходится самый сложный переход в юношеском футболе.

– В каком возрасте пропадает большинство молодых футболистов?

– Не знаю. По-разному. Нет закономерностей – в интернате год на год не приходится. Как и возраст на возраст не приходится. Все говорят, что самый сложный переход – из дубля в основной состав. А на самом деле – он просто самый невозможный.

– Ничего не понимаю.

– Потому что сегодня ты играешь в турнире дублеров – по существу, юношеском первенстве России. Для ребят 18 лет. Завтра ты должен играть в премьер-лиге. Это невозможно!

– Сейчас у фанатов раскол на вашу тему. Одна из самых претензий – будто Слуцкий не давал дорогу молодым. Не пускал. Глупость?

– Я отвечу: за шесть полноценных сезонов три игрока ЦСКА получили премию "Первая пятерка". При мне!

– Прекрасный ответ. Кто получал?

– Щенников, Базелюк и Головин. Еще раз говорю – я не собираюсь оправдываться или что-то анализировать сейчас. Если вы мне назовете клуб, в котором играет большее количество молодых футболистов, чем в ЦСКА, я приму эту претензию. Если вы мне назовете футболистов, которые были в системе ЦСКА, не были здесь оценены и ушли в другие команды, где хорошо играют, – я приму эту претензию.

– Знаю фамилии, которые вам назовут.

– Если кто-то мне скажет про Караваева, тоже отвечу – это совсем другое. Во-первых, у клуба есть право возврата. Это раз. Во-вторых, он был продан. В-третьих, это скорее говорит о плюсе, чем о минусе. Мы смогли подготовить Караваева на уровень достаточно серьезной игры. Все должно быть очень аргументированно. Говорить-то можно о чем угодно. (Юрий ГОЛЫШАК)

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