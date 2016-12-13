01:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Молодые футболисты? Не собираюсь оправдываться"

0
0
0
6

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, на какой этап приходится самый сложный переход в юношеском футболе.

– В каком возрасте пропадает большинство молодых футболистов?

– Не знаю. По-разному. Нет закономерностей – в интернате год на год не приходится. Как и возраст на возраст не приходится. Все говорят, что самый сложный переход – из дубля в основной состав. А на самом деле – он просто самый невозможный.

– Ничего не понимаю.

– Потому что сегодня ты играешь в турнире дублеров – по существу, юношеском первенстве России. Для ребят 18 лет. Завтра ты должен играть в премьер-лиге. Это невозможно!

– Сейчас у фанатов раскол на вашу тему. Одна из самых претензий – будто Слуцкий не давал дорогу молодым. Не пускал. Глупость?

– Я отвечу: за шесть полноценных сезонов три игрока ЦСКА получили премию "Первая пятерка". При мне!

– Прекрасный ответ. Кто получал?

– ЩенниковБазелюк и Головин. Еще раз говорю – я не собираюсь оправдываться или что-то анализировать сейчас. Если вы мне назовете клуб, в котором играет большее количество молодых футболистов, чем в ЦСКА, я приму эту претензию. Если вы мне назовете футболистов, которые были в системе ЦСКА, не были здесь оценены и ушли в другие команды, где хорошо играют, – я приму эту претензию.

– Знаю фамилии, которые вам назовут.

– Если кто-то мне скажет про Караваева, тоже отвечу – это совсем другое. Во-первых, у клуба есть право возврата. Это раз. Во-вторых, он был продан. В-третьих, это скорее говорит о плюсе, чем о минусе. Мы смогли подготовить Караваева на уровень достаточно серьезной игры. Все должно быть очень аргументированно. Говорить-то можно о чем угодно. (Юрий ГОЛЫШАК)

Леонид Слуцкий: "Гинер предлагал много вариантов, чтобы избежать моего ухода"

 

0
0
0
6
Материалы сюжета: ЦСКА: Гончаренко вместо Слуцкого
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

fg456ygj

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://vkk.me/tabamecs

02:56

Lunatic Pride

Вообще не по делу претензии. Слуцкий не готовит молодежь. Он вообще-то главный тренер основной команды. Ему подводят материал, а дальше он решает, использовать его или нет. И в чем он был не прав за все время? Щенников играет, Головин играет, Караваева можно вернуть запросто (и то - только на роль сменщика Фернандеса). Разве что Подберезкина в свое время не разглядели. И то, там нечего разглядывать было на тот момент, когда он из ЦСКА, из молодежки уходил. И то, он и сейчас скорее продлил бы скамейку ЦСКА, чем реально претендовал бы на место. Ну, давайте, кого еще ЦСКА потерял "благодаря" Слуцкому? Смелее! Великолепных защитников Никитина и Чосича? Потрясающего вечноталантливого голкипера Помазана? Давайте же, ваши варианты!

02:26

spetrov

shpasic, насчет Базелюка, вы принципе, всё говорит за то, что Константин снизил требования к себе. Было интервью не только Леонида Викторовича, но и Александра Сергеевича и других. Да и нынешняя статистика по игровому времени Константина тоже в ту же копилку. При этом, думаю, никто окончательно на нем крест не поставил. Нынешняя аренда - до конца мая 17-го.

02:18

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

"Если вы мне назовете футболистов, которые были в системе ЦСКА, не были здесь оценены и ушли в другие команды, где хорошо играют, – я приму эту претензию. ... – Если кто-то мне скажет про Караваева, тоже отвечу – это совсем другое. ... В-третьих, это скорее говорит о плюсе, чем о минусе." норма ответил. у чиновников учился?

01:46

bor_bor

Складно-склвдно, Леонид Викторович.. То ли еще услышим! А толку-то?

01:31

shpasic

и где этот супер-Базелюк? Щенников начал играть ещё до Слуцкого и так и не прогрессировал при нём.

01:27

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ