Леонид Слуцкий: "Молодые футболисты? Не собираюсь оправдываться"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, на какой этап приходится самый сложный переход в юношеском футболе.
– В каком возрасте пропадает большинство молодых футболистов?
– Не знаю. По-разному. Нет закономерностей – в интернате год на год не приходится. Как и возраст на возраст не приходится. Все говорят, что самый сложный переход – из дубля в основной состав. А на самом деле – он просто самый невозможный.
– Ничего не понимаю.
– Потому что сегодня ты играешь в турнире дублеров – по существу, юношеском первенстве России. Для ребят 18 лет. Завтра ты должен играть в премьер-лиге. Это невозможно!
– Сейчас у фанатов раскол на вашу тему. Одна из самых претензий – будто Слуцкий не давал дорогу молодым. Не пускал. Глупость?
– Я отвечу: за шесть полноценных сезонов три игрока ЦСКА получили премию "Первая пятерка". При мне!
– Прекрасный ответ. Кто получал?
– Щенников, Базелюк и Головин. Еще раз говорю – я не собираюсь оправдываться или что-то анализировать сейчас. Если вы мне назовете клуб, в котором играет большее количество молодых футболистов, чем в ЦСКА, я приму эту претензию. Если вы мне назовете футболистов, которые были в системе ЦСКА, не были здесь оценены и ушли в другие команды, где хорошо играют, – я приму эту претензию.
– Знаю фамилии, которые вам назовут.
– Если кто-то мне скажет про Караваева, тоже отвечу – это совсем другое. Во-первых, у клуба есть право возврата. Это раз. Во-вторых, он был продан. В-третьих, это скорее говорит о плюсе, чем о минусе. Мы смогли подготовить Караваева на уровень достаточно серьезной игры. Все должно быть очень аргументированно. Говорить-то можно о чем угодно. (Юрий ГОЛЫШАК)
Леонид Слуцкий: "Гинер предлагал много вариантов, чтобы избежать моего ухода"
fg456ygj
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02:56
Lunatic Pride
Вообще не по делу претензии. Слуцкий не готовит молодежь. Он вообще-то главный тренер основной команды. Ему подводят материал, а дальше он решает, использовать его или нет. И в чем он был не прав за все время? Щенников играет, Головин играет, Караваева можно вернуть запросто (и то - только на роль сменщика Фернандеса). Разве что Подберезкина в свое время не разглядели. И то, там нечего разглядывать было на тот момент, когда он из ЦСКА, из молодежки уходил. И то, он и сейчас скорее продлил бы скамейку ЦСКА, чем реально претендовал бы на место. Ну, давайте, кого еще ЦСКА потерял "благодаря" Слуцкому? Смелее! Великолепных защитников Никитина и Чосича? Потрясающего вечноталантливого голкипера Помазана? Давайте же, ваши варианты!
02:26
spetrov
shpasic, насчет Базелюка, вы принципе, всё говорит за то, что Константин снизил требования к себе. Было интервью не только Леонида Викторовича, но и Александра Сергеевича и других. Да и нынешняя статистика по игровому времени Константина тоже в ту же копилку. При этом, думаю, никто окончательно на нем крест не поставил. Нынешняя аренда - до конца мая 17-го.
02:18
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
"Если вы мне назовете футболистов, которые были в системе ЦСКА, не были здесь оценены и ушли в другие команды, где хорошо играют, – я приму эту претензию. ... – Если кто-то мне скажет про Караваева, тоже отвечу – это совсем другое. ... В-третьих, это скорее говорит о плюсе, чем о минусе." норма ответил. у чиновников учился?
01:46
bor_bor
Складно-склвдно, Леонид Викторович.. То ли еще услышим! А толку-то?
01:31
shpasic
и где этот супер-Базелюк? Щенников начал играть ещё до Слуцкого и так и не прогрессировал при нём.
01:27