11:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Квинси Промес: "Хочу сыграть на чемпионате мира"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес отметил, что хотел бы остаться в России и играть до 2018 года. Промес добавил, что лучше чувствует себя в "Спартаке", чем в сборной Голландии. В российской команде он играет важную роль, а в сборной у него получается хуже.

– Мне нравятся русские. Они несколько закрытые люди. Кажутся такими. Но когда узнаешь их ближе, понимаешь, что они готовы на все для тебя, – цитирует Промеса Algemeen Dagblad. – Москва очень красива. Вот только к холодной зиме привыкнуть трудно. Уверен, Россия проведет чемпионат мира на высоком уровне, все будет здорово! Уже построены и строятся новые стадионы.

Предстоящий чемпионат мира очень важен для меня. Хочу быть на виду. Поэтому делаю все в "Спартаке", чтобы укрепить свое положение в сборной. Очень горд тем, что могу надеть футболку национальной сборной. Это не выразить словами. Это нечто особенное, нельзя сравнить с выступлением за клуб. Я просто хочу сыграть на чемпионате мира. То, что он будет проходить в России, делает его еще более особенным.

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nikel.

Квинси, я тоже

11:36

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