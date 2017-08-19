21:56 | Футбол — РФПЛ

Курбан Бердыев: "Иногда крупная победа может пойти во вред"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 7-го тура чемпионата России против "Анжи" (6:0) отметил, что команде есть над чем работать. Специалист подчеркнул, что победы с крупным счетом иногда идут во вред.

– Есть определенные моменты, которые нужно исправлять, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Бердыев. – И во втором тайме их было достаточно. "Анжи" рассыпался? Честно говоря, думал только о своей команде. Крупная победа иногда может пойти во вред.

Трансляция матча "Рубин" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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Гелендваген Бердыева

Чтобы не расслаблялись, и это верно!

22:13